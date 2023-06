Apple rilascia iOS 17 beta 2 per gli sviluppatori, svelando nuove funzionalità

Apple ha recentemente rilasciato la seconda versione beta di iOS 17 per gli sviluppatori, suscitando grande interesse e anticipando alcune delle novità che verranno introdotte nell’atteso aggiornamento del sistema operativo. Dopo la presentazione in anteprima di iOS 17 al WWDC 2023, la prima beta per gli sviluppatori è stata rilasciata all’inizio di giugno, ma è con la beta 2 che iniziamo a scoprire le vere novità.

La seconda beta per gli sviluppatori di solito rappresenta un passo più vicino a ciò che è stato presentato durante il keynote e nel materiale di marketing. Questo significa che gran parte dei cambiamenti e delle funzionalità che scopriremo oggi sono stati incorporati sin dall’annuncio iniziale. Tuttavia, è importante sottolineare che i feedback degli utenti inviati tra la prima beta e la seconda potrebbero non essere stati ancora affrontati da Apple, poiché potrebbero essere stati considerati per versioni successive come la beta 3.

La beta 2 di iOS 17 offre spesso modifiche estetiche e funzionali significative. Ancora non ci sono informazioni precise sulle modifiche effettuate e sui bug risolti.

Per coloro che sono nuovi a iOS 17, l’aggiornamento, previsto per settembre e disponibile per iPhone XR/XS e modelli successivi, offre una serie di importanti aggiornamenti. Tra le novità ci sono miglioramenti a Phone e FaceTime, la modalità StandBy per la visualizzazione delle informazioni durante la ricarica, le mappe offline di Apple, la possibilità di richiedere l’assistenza di Siri senza pronunciare l’ “Ehi Siri”, una correzione automatica rivista e molte altre interessanti funzionalità.

Per coloro che sono interessati a provare iOS 17 in anteprima, è possibile installare la versione beta per sviluppatori seguendo le istruzioni fornite da Apple. È importante tenere presente che a luglio verrà resa disponibile anche una beta pubblica gratuita di iOS 17, offrendo a un pubblico più ampio la possibilità di testare le nuove funzionalità del sistema operativo. Inoltre, quest’anno c’è anche la possibilità di utilizzare gratuitamente la beta per sviluppatori di iOS 17.

iOS 17 rappresenta un importante passo avanti per il sistema operativo mobile di Apple, introducendo numerose migliorie e nuove funzionalità che promettono di arricchire l’esperienza degli utenti. Con il rilascio della beta 2 per gli sviluppatori, siamo entusiasti di continuare a scoprire e condividere le novità di questo atteso aggiornamento.