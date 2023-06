Come installare iOS 17 beta sul tuo iPhone: guida passo-passo

Con l’arrivo di iOS 17, molti utenti sono interessati a provare in anteprima le nuove funzionalità del sistema operativo. Tuttavia, Apple ha apportato dei cambiamenti significativi al processo di installazione delle versioni beta di iOS a partire dalla versione 16.4. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi necessari per installare iOS 17 beta sul tuo iPhone.

Il nuovo metodo di installazione di iOS 17 Beta

Apple ha deciso di limitare l’installazione delle prime beta di iOS 17 ai soli sviluppatori iscritti al Developer Program. Questa decisione è stata presa per impedire l’accesso non autorizzato ai file di configurazione delle versioni beta.

Pertanto, l’unico modo per installare la beta 1 di iOS 17 è possedere un Apple ID regolarmente iscritto al Developer Program di Apple. Se sei uno sviluppatore, puoi seguire questi passaggi:

1. Accedi alle impostazioni del tuo iPhone.

2. Tocca “Generali” e seleziona “Aggiornamento Software“.

3. Fai clic su “Aggiornamenti Beta” e seleziona “iOS 17 Developer Beta“.

4. Assicurati di aver effettuato correttamente l’accesso con il tuo Apple ID registrato come sviluppatore. L’indirizzo email verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

Inizialmente, questo sarà l’unico metodo disponibile per installare iOS 17 Beta sui tuoi dispositivi.

Installazione gratuita della beta pubblica di iOS 17

Successivamente, intorno ai primi di luglio, Apple rilascerà iOS 17 anche come Beta Pubblica. A quel punto, gli utenti che non sono abbonati al Developer Program avranno la possibilità di installare iOS 17 gratuitamente. Di solito, la prima beta pubblica coincide con la terza beta per gli sviluppatori, ed è preferibile aspettare questa fase perché le prime due beta spesso presentano più bug e problemi.

Se desideri installare iOS 17 Beta gratuitamente non appena diventa disponibile al pubblico, segui questi passaggi:

1. Accedi alle impostazioni del tuo iPhone.

2. Tocca “Generali” e seleziona “Aggiornamento Software”.

3. Imposta gli “Aggiornamenti beta” su “iOS 17 Public Beta“.

4. Quando Apple aprirà le iscrizioni alla Beta Pubblica, registrati sul sito beta.apple.com utilizzando lo stesso Apple ID che stai utilizzando sul tuo iPhone.

Una volta effettuato l’accesso al sito beta.apple.com, segui questi passaggi:

1. Premi su “Already a member? Sign in”.

2. Accedi con il tuo Apple ID.

3. Fai clic su “Enroll your device” per registrare il tuo dispositivo con il server Apple.

Una volta completata questa procedura, il server Apple sarà aggiornato per firmare correttamente i dispositivi associati al tuo Apple ID.

Installare iOS 17 Beta sul tuo iPhone richiede una registrazione come sviluppatore o l’accesso alla Beta Pubblica quando diventa disponibile. Assicurati di seguire attentamente le istruzioni fornite da Apple e di verificare i requisiti specifici per ogni metodo di installazione.

È importante ricordare che le versioni beta possono contenere bug e problemi di stabilità. Pertanto, è consigliabile effettuare un backup completo dei dati prima di procedere con l’installazione di iOS 17 Beta. Se riscontri problemi o instabilità durante l’utilizzo della versione beta, è consigliabile segnalarli direttamente ad Apple per contribuire a migliorare il sistema operativo.

Ricorda che iOS 17 Beta ti offrirà un’anteprima delle nuove funzionalità e miglioramenti, ma potrebbe non essere stabile come la versione finale. Se preferisci una maggiore stabilità e un’esperienza utente ottimizzata, è consigliabile attendere il rilascio ufficiale di iOS 17, previsto per settembre.

Segui attentamente le indicazioni e goditi l’anticipazione delle nuove funzionalità offerte da iOS 17 sul tuo iPhone.