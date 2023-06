L'accesso alle versioni beta per sviluppatori di Apple è ora gratuito

Apple ha recentemente apportato una modifica significativa al suo programma per sviluppatori, offrendo ora un livello gratuito che include l’accesso alle versioni beta degli sviluppatori, come testimoniato anche dall’articolo pubblicato dal sito appleinsider.com. Anche se Apple non ha rilasciato un annuncio ufficiale in merito, questo aggiornamento ha il potenziale per influenzare notevolmente gli utenti interessati a testare le versioni beta del software Apple.

Le versioni beta per sviluppatori possono essere scaricate da tutti, gratuitamente!

Fino ad ora, le persone interessate a provare le versioni beta avevano due opzioni: aspettare le beta pubbliche che vengono solitamente rilasciate a luglio, o pagare 99 dollari all’anno per ottenere l’accesso anticipato agli sviluppatori. Tuttavia, con l’arrivo di iOS 17 e le altre versioni del 2023, Apple ha apportato una modifica silenziosa a questo sistema, aprendo un livello gratuito nel suo programma per sviluppatori.

Cos’è incluso nel livello gratuito del programma per sviluppatori di Apple?

Il nuovo livello gratuito nel programma per sviluppatori di Apple offre una serie di vantaggi, tra cui:

– Accesso agli strumenti Xcode e alle beta di Xcode.

– Possibilità di eseguire test su dispositivo e segnalare bug tramite Feedback Assistant.

– Accesso ai forum per sviluppatori per interagire con la comunità di sviluppatori di Apple.

– Possibilità di accedere alle versioni beta del sistema operativo per sviluppatori.

Tuttavia, è importante notare che il livello gratuito non include il supporto Apple per la creazione di codice e la distribuzione delle app sull’App Store, che è ancora disponibile nel livello a pagamento del programma per sviluppatori al costo di 99 dollari all’anno.

Chi dovrebbe considerare l’iscrizione come sviluppatore gratuito?

Secondo quanto dichiarato da Apple sul suo sito web per sviluppatori, è possibile apprendere lo sviluppo di app per le piattaforme Apple gratuitamente senza iscriversi. Con un solo ID Apple, gli utenti possono accedere a Xcode, ai download di software, alla documentazione, al codice di esempio, ai forum e al Feedback Assistant, oltre a testare le proprie app sui dispositivi. Tuttavia, se si desidera distribuire app sull’App Store, sarà necessario iscriversi all’Apple Developer Program a pagamento.

Questa mossa di Apple sembra mirare a rendere l’apprendimento dello sviluppo accessibile a un pubblico più ampio, eliminando l’ostacolo finanziario dei 99 dollari all’anno. È anche un vantaggio per coloro che desiderano semplicemente sperimentare le versioni beta degli sviluppatori, sia per scopi professionali che personali.

Considerazioni sulle versioni beta e avvertimenti

Sebbene l’accesso alle versioni beta degli sviluppatori sia diventato più facile e gratuito, sia AppleInsider che Apple stessa sconsigliano l’installazione del software beta sui computer o su altri dispositivi principali. Le versioni beta possono ancora presentare problemi di stabilità e potenziali perdite di dati o guasti del sistema.

È importante ricordare che le versioni beta sono ancora in fase di sviluppo e che esistono rischi associati all’utilizzo di tali versioni. Le app di terze parti potrebbero non funzionare correttamente e potrebbero verificarsi errori e problemi imprevisti. Pertanto, è fondamentale procedere con cautela e comprendere i rischi connessi all’installazione delle versioni beta.

Apple ha introdotto un livello gratuito nel suo programma per sviluppatori, consentendo agli utenti di accedere alle versioni beta degli sviluppatori senza dover pagare un abbonamento annuale. Tuttavia, si consiglia di considerare attentamente i rischi e di procedere con cautela quando si tratta di installare il software beta sul proprio dispositivo. Se sei interessato a testare le nuove funzionalità offerte dalle versioni beta, aspettare l’arrivo delle beta pubbliche potrebbe essere una scelta più sicura, poiché queste versioni tendono ad essere più stabili rispetto alle prime beta degli sviluppatori.