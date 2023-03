Sfondo iPhone 14 giallo: ecco come scaricare e installarlo

Dona nuova luce al tuo smartphone, col nuovo sfondo lanciato da Apple in onore del nuovo iPhone 14 giallo. Ecco come scaricare e installarlo ora sul tuo iPhone.

Display da 6.1 e 6.7 pollici con design in alluminio aerospaziale, sistema di fotocamera a doppia lente Dolby Vision 4K fino a 30 fps, chip A15 Bionic, e autonomia fino a 20 ore. Pure i prezzi sono gli stessi. L’unica vera novità di marzo consiste nel colore giallo della scocca dei nuovi smartphone.

Una mossa che non costituisce una novità assoluta, e che serve semplicemente per smuovere il mercato e dare un po’ di freschezza al listino senza lanciare nulla di troppo impegnativo. I nuovi dispositivi, come da tradizione, includono un inedito sfondo che fa pendant con la scocca. Chi volesse provarlo sul proprio iPhone può farlo seguendo queste semplici indicazioni.

Scaricare lo Sfondo Giallo

Lo sfondo giallo è stato generato, a partire dal materiale di marketing di Apple, dall’artista Ian Zelbo. Per scaricare e installarlo, fate così direttamente da iPhone:

Fate clic qui su questa pagina di Twitter. Il tweet contiene un’immagine da 1165*2329 pixel. Premete e tenete premuta l’immagine, e Salvatela nelle Foto. Aprite Impostazioni → Sfondo. Poi toccate Aggiungi un nuovo sfondo. Toccate Foto nelle fonti in alto. Ciò aprirà un selettore di immagini con quelle In primo piano. Se l’immagine che cercate non c’è, toccate Tutte. Toccate Aggiungi in alto a destra.

Tutto qui, e ora godetevi pure il vostro bellissimo wallpaper canarino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.