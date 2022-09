La personalizzazione della Schermata di Blocco è la principale novità di iOS 16, major update rilasciato da Apple poche settimane fa. Ebbene, rullo di tamburi, Samsung ha realizzato una sua versione del processo di personalizzazione della Lock Screen che ha molto (tantissimo!) in comune con quella che milioni di utenti in possesso di un iPhone stanno utilizzando in questi giorni.

A far notare la somiglianza tra le due interfacce è TechDroider (un utente che realizza video su prodotti tech): la fase di customizzazione della schermata di blocco della OneUI 5 beta 3 è quasi identica a quella di iOS 16. Certo, c’è qualche differenza, ma non ci sono dubbi su quale sia la fonte d’ispirazione. Dai tu stesso un’occhiata alle foto condivise sul social dei cinguettii.

Siamo alle solite? Non c’è motivo di gridare allo scandalo, non esageriamo, però fa sorridere che proprio Samsung abbia deciso di fare sua una feature di Apple. L’azienda sudcoreana, come qualcuno probabilmente ricorderà, solo pochi giorni fa si prendeva gioco del colosso di Cupertino e del suo iPhone 14 Pro, giudicato come uno smartphone non poi così rivoluzionario. Qui i motivi dietro la presa in giro sui social (e a cui Apple non ha risposto).

E a proposito di copie, sono già sbucate sul Play Store di Google alcune applicazioni che provano a replicare la Dynamic Island sui dispositivi Android. I risultati, manco a dirlo, non sono granché.