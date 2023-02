Se il 2023 di Apple è iniziato con nuovi Mac (un po’ a sorpresa), quello di Samsung ha preso il via invece con la gamma di smartphone Galaxy S23. In quest’ultima a spiccare è certamente il Galaxy S23 Ultra, un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista e che – a conti fatti – è l’unico vero rivale di iPhone 14 Pro (presentato nel 2022). Un confronti tra i due è dunque più che lecito.

iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra

Design

iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23 Ultra sono due titani, rappresentano il meglio del mondo iOS e Android rispettivamente. Da un punto di vista puramente estetico, però, sono distanti anni luce, e questo è un bene per il mercato e per il consumatore.

Sul melafonino non passa inosservata la Dynamic Island, ovvero l’evoluzione della tanto amata/criticata tacca sul display. In questo caso Apple ha fatto un capolavoro, perché ha reso utile alla causa un elemento antiestetico. L’utente può letteralmente interagire con l’isola che vedremo – quasi sicuramente – su tutte le configurazioni di iPhone 15, ma questo è un altro discorso. Sul retro invece nulla è cambiato. O meglio, il bump della fotocamera (composto da tre obiettivi) è più spesso, ma – a conti fatti – non c’è nulla di rivoluzionario rispetto al passato.

Il Galaxy S23 Ultra è invece la copia dell’S22 Ultra. Non che sia necessariamente una cosa negativa. Si poteva osare di più? Certo che sì, però il risultato finale resta comunque gradevole. Sullo splendido display non c’è un’isola ma un foro, piccolo ma comunque visibile.

A proposito di display, eccoli nel dettaglio:

iPhone 14 Pro: 6,1″ Super Retina XDR OLED (6,7″ per la versione Max), 120Hz (FdA), HDR10, Dolby Vision

Galaxy S23 Ultra: 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz (FdA), HDR10+

Chi vince? A decidere è… il gusto personale. E lo stesso vale per il peso della S-Pen: la sua utilità è “relativa”.

Prestazioni

Parliamo di A16 Bionic e Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, due processori mostruosi che praticamente nulla riesce a mettere in difficoltà. Insomma, trovare un difetto in termini di performance è una sorta mission impossible, ma qualcosa si può comunque dire.

Stando ai benchmark disponibili online, a spuntarla nella sfida tra le CPU è proprio l’A16 Bionic di Apple, dunque di iPhone 14 Pro. E non di così poco poi. A fare la differenza è anche a questo giro l’ottimizzazione su cui l’azienda di Cupertino resta ancora imbattibile. Certo, l’upgrade di Samsung è fuori discussione, ma il trono spetta ancora al rivale californiano.

Comparto fotografico

Anche in questo caso, siamo a livelli altissimi. Basta dare uno sguardo alle specifiche tecniche e ai risultati per rendersene conto.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

48 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12 MP, f/2.8, 77mm (teleobiettivo), PDAF, OIS, 3x zoom ottico

12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultra grandangolare)

TOF 3D LiDAR scanner (per la misurazione della profondità)

Samsung Galaxy S23 Ultra

200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, PDAF, Laser AF, OIS

10 MP, f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.52″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom

10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom

12 MP, f/2.3, 13mm, 120˚ (ultra grandangolare), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video

Ma alla fine, qual è il miglior camera-phone? Ci affidiamo agli esperti di DXOMARK, che incoronano lo smartphone di Apple con un punteggio di 146 (contro i 140 dell’S23 Ultra).

Aggiornamenti e assistenza

Per quest’ultima categoria, è abbastanza facile decretare il vincitore. Non c’è azienda che possa competere con Apple quando si discute di tempestività degli aggiornamenti, supporto negli anni e assistenza. E questo è un GIGANTESCO punto a favore non solo di iPhone 14 Pro, ma tutti i device dell’azienda di Cupertino.

Samsung, in collaborazione con Google, sta facendo ottimi progressi per quanto riguarda gli aggiornamenti e il supporto garantito per un minimo di anni, bisogna ammetterlo, ma siamo ancora lontani (molto lontani) dagli standard di Apple.

In definitiva, a spuntarla è iPhone 14 Pro, uno smartphone davvero completo. Se proprio vogliamo trovare un difetto, è facile puntare il dito verso il prezzo, forse un pelino troppo alto. Ma per fortuna che ci sono gli sconti, e infatti lo puoi acquistare su Amazon a poco più di 1.200€.

Anche il Samsung Galaxy S23 Ultra, dato che in Italia parte da 1.479€.

