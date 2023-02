Il Galaxy S23 Ultra è la nuova stella del listino di Samsung. Lo smartphone è stato presentato pochi giorni fa all’evento Galaxy Unpacked 2023 e, stando alle prime recensioni apparse in rete, si tratta di uno dei migliori device sul mercato. Eppure, nonostante le migliorie lato processore, il top di gamma di Samsung sembra sia più lento di iPhone 14 Pro di Apple, in circolazione dal 2022.

iPhone 14 Pro è più veloce del Galaxy S23 Ultra: i risultati dello speed test

In base ai punteggi Geekbench circa le prestazioni single-core (via MacRumors), iPhone 14 Pro è il 21.02% più veloce del Galaxy S23 Ultra di Samsung. Il primo ha ottenuto un punteggio di 1874, il secondo invece di 1480.

In fatto di performance multi-core, invece, la differenza è minore, ma comunque importante. Il top di gamma di Samsung tocca i 4584, il device con Dynamic Island del gigante di Cupertino invece raggiunge i 5384 punti. Questo vuol dire che il secondo è più veloce del 14.86%.

Sono anni che Samsung prova a raggiungere i risultati di Apple in termini di prestazioni. Il gap si è certamente ridotto rispetto al passato, ma l’azienda guidata da Tim Cook resta ancora sul trono tenendo a debita distanza il principale rivale. C’è comunque da segnalare che, in casa Samsung, il passaggio ai processori Qualcomm anche per il mercato europeo si è rivelato assolutamente vantaggioso.

Tra pochi mesi assisteremo alla presentazione della nuova gamma di smartphone di Apple, tra cui iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. I processori, a quanto pare, garantiranno prestazioni ancora superiori grazie al processo produttivo a 3nm di TSMC. Anche l’efficienza energetica è destinata a migliorare. Il reveal è atteso per settembre, come da tradizione.

