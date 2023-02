Tutto come previsto: all’evento Galaxy Unpacked del 2023 Samsung ha presento la sua nuova linea di smartphone. Il nuovo trio di device è composto da Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Schede tecniche alla mano, non c’è spazio per alcun dubbio: sono ottimi smartphone, sotto ogni punto di vista, a partire dal comparto fotografico. Eccezionale come sempre, questo va detto. La sfida ad Apple è stata lanciata, ora non ci resta che attendere settembre per la risposta del gigante di Cupertino.

Galaxy S23 Ultra: il numero 10 di Samsung

Dotato di S Pen integrata per la massima fluidità nella scrittura e del processore Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy S23 Ultra libera nuovi orizzonti di scatto. Il sensore Galaxy più grande, i pixel fotoassorbenti e la tecnologia di stabilizzazione della fotocamera professionale da 200MP, si adattano alla scarsità di luce, per permetterti di realizzare foto e video limpidi dall’alba al tramonto.

Realizza foto e video nitidi, dall’alba al tramonto. Il sensore della fotocamera più avanzato e un processore più veloce si adattano alla scarsità di luce e riducono il rumore. Persino la lente della fotocamera schiarisce lo scatto attenuando i bagliori. Sfrutta al meglio il tuo tempo libero con il processore più potente mai montato su uno smartphone Galaxy. Le funzionalità migliorate sulla scheda hanno ottimizzato e reso impeccabile ogni attività, dai giochi allo streaming, senza però prosciugare la batteria.

Samsung ha voluto fare le cose in grande. Con il Galaxy S23 Ultra l’utente scatta foto con più dettagli, anche al buio. Può impostare l’esposizione manualmente oppure lasciare che sia la fotocamera a scegliere, per poi puntarla verso il cielo per immortalare con chiarezza i pianeti e le costellazioni. È la Nightography.

Caratteristiche

Display: 6,8 pollici

Dimensioni: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm

Processore: Spandragon 8 Gen 2 Mobile platform for Galaxy

Fotocamera: Selfie Camera 12MP, Ultra Wide 12MP, Wide-Angle 200MP, Telephoto 10MP/10MP

Batteria: 5000mah

Acquista oggi Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

A sorpresa, i tre nuovi smartphone di Samsung sono già disponibili all’acquisto immediato su Amazon, con consegna garantita per il giorno successivo (o al massimo 48 ore). Se vuoi dare una chance alle new entry del gigante sud-coreano, di seguito trovi tutti i link per l’acquisto.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

