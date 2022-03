Studio Display: sostituire il supporto dopo l’acquisto

Benché in teoria non sia formalmente intercambiabili tra loro, in realtà è possibile sostituire il supporto dello Studio Display anche dopo l’acquisto, se dovessero cambiare le proprie esigenze. Ecco come.Tipi di Sostegno DisponibiliIl nuovo Studio Display può essere acquistato con 3 tipi di sostegno diversi: Sostegno a inclinazione regolabile: Con angolo di inclinazione di 30°,

Benché in teoria non sia formalmente intercambiabili tra loro, in realtà è possibile sostituire il supporto dello Studio Display anche dopo l’acquisto, se dovessero cambiare le proprie esigenze. Ecco come.

Tipi di Sostegno Disponibili

Il nuovo Studio Display può essere acquistato con 3 tipi di sostegno diversi:

Sostegno a inclinazione regolabile: Con angolo di inclinazione di 30°, da -5° a +25°, facilissimo da regolare.

Con angolo di inclinazione di 30°, da -5° a +25°, facilissimo da regolare. Sostegno a inclinazione e altezza regolabili: Un braccio controbilanciato permette di inclinare lo schermo di 30° e di farlo scorrere in su e in giù di 105 mm. Inclinazione: da -5° a +25° e Regolazione in altezza 105 mm in totale.

Un braccio controbilanciato permette di inclinare lo schermo di 30° e di farlo scorrere in su e in giù di 105 mm. Inclinazione: da -5° a +25° e Regolazione in altezza 105 mm in totale. Supporto VESA: Adattatore che permette di creare una configurazione su misura, e che permette di orientare lo schermo anche in verticale. È compatibile con tutti i sostegni, le staffe a parete o da tavolo e i bracci snodabili conformi allo standard VESA con attacco 100×100 mm.

Cambiare Tipo di Sostegno

Poiché questi supporti sono integrati nel display, Apple afferma che non sono intercambiabili; in altre parole, se le esigenze dell’utente cambiano dopo l’acquisto, sembrava di capire che fosse letteralmente necessario ricomprare il monitor. Ma per fortuna, non è così che stanno le cose.

In realtà, basta prendere appuntamento in Apple Store o in un Apple Authorized Service Provider per ottenere la sostituzione del sostegno. I prezzi tuttavia variano in base al tipo di intervento da eseguire e alla manodopera, e al momento non sono noti.

L’unica certezza è che il Sostegno a inclinazione e altezza regolabili da solo costa ben 460€.