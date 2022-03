Studio Display abilita ‘Ehi Siri’ sui Mac più datati

Il nuovo Studio Display di Apple porta ‘Ehi Siri’ sui Mac più datati che, in teoria, non supporterebbero la feature.

Non include soltanto un processore performante, tantissima memoria d’archiviazione e un intero sistema operativo mobile. Il nuovo Apple Studio Display ha anche un’altra virtù: porta ‘Ehi Siri’ sui Mac più vecchi che, in teoria, non supporterebbero la feature.

‘Ehi Siri” è la funzionalità che permette di richiamare l’attenzione dell’assistente virtuale di Apple senza toccare pulsanti fisici. Per poterla attivare su Mac servono modelli relativamente recenti, tipo un MacBook Pro 13″ del 2018 o versioni successive. Tuttavia, quando sono connessi allo Studio Display, possono attivare ‘Ehi Siri’ anche i MacBook Pro del 2016 e del 2017.

E la stessa cosa accade ai computer desktop di Cupertino, tipo il Mac Pro del 2018 e del 2019 e i nuovi modelli del Mac mini. E la ragione è semplice: il merito è del chip A13 Bionic incluso nello Studio Display e che rende possibile, tra le altre cose, anche la centratura dell’inquadratura con Center Stage e l’Audio Spaziale.

Compatibilità

Lo Studio Display è compatibile coi seguenti modelli di Mac aggiornati a macOS Monterey 12.3 o versioni successive:

Mac Studio

MacBook Pro 14″

MacBook Pro 16″

MacBook Pro 13″ 2016 e versioni successive

MacBook Pro 15″ 2016 e versioni successive

MacBook Air 2018 e versioni successive

iMac 2017 e versioni successive

iMac Pro

Mac mini 2018 e versioni successive

Mac Pro 2019 e versioni successive

Studio Display è in vendita a €1.799 per la versione con vetro standard, e 2.049€ per quella con vetro nanotexture. Ulteriori opzioni di configurazione, tra cui i diversi supporti e il vetro con nanotexture, sono disponibili con un sovrapprezzo.

