Self Service Repair, cos’è e come funziona la riparazione fai-da-te di Apple

A sorpresa, Apple lancia Self Service Repair, cioè e riparazioni fai-da-te. E per gli osservatori è un enorme passo avanti.

Sulla spinta delle crescenti pressioni in materia, Apple ha deciso di lanciare un nuovo programma che permetterà l’acquisto di ricambi, componenti e strumenti originali su uno store online dedicato. È ufficiale: Cupertino consentirà agli utenti di ripararsi iPhone, iPad e Mac da sé. Ecco come funzionerà Self Service Repair.

Self Service Repair (riparazioni self-service) è il nuovo servizio della mela che “permetterà ai clienti che si sentono in grado di effettuare una riparazione di accedere alle parti originali e agli strumenti Apple. Disponibile inizialmente per le linee di iPhone 12 e iPhone 13, e presto anche per i Mac con chip M1,” per un totale di più di 200 parti originali singole e strumenti, che permettono di completare le riparazioni più comuni. “Questa opzione si aggiunge ai 5000 Centri Assistenza Autorizzati Apple e alle 2800 aziende che fanno parte del programma Independent Repair Providers, che hanno già accesso a parti originali, strumenti e manuali.”

Da principio, il servizio si concentrerà soprattutto sulle componenti più interessate da richieste di riparazione nei centri di assistenza convenzionali, vale a dire display, la batteria e fotocamere di iPhone. Poi, la possibilità si estenderà anche ad altre parti “nel corso del prossimo anno.” Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, ha dichiarato:

“Ampliare l’accesso a parti originali Apple garantisce ancora più possibilità di scelta quando si ha bisogno di una riparazione. Negli ultimi tre anni, Apple ha quasi raddoppiato il numero di centri di assistenza che hanno accesso a parti originali, strumenti e formazione Apple, e ora offriamo un’ulteriore opzione a chi desidera completare in autonomia le proprie riparazioni.”

Dunque, d’ora in avanti, chi avrà bisogno di una riparazione potrà contare anche sull’ipotesi del fai-da-te, oltre che le sedi Apple (negli store o tramite posta), i Centri Assistenza Autorizzati e i fornitori indipendenti (Independent Repair Providers).

Effettuare una Riparazione Fai Da Te

Per poter effettuare una riparazione fai-da-te, Apple fornisce perfino il manuale ufficiale di riparazione. Dopodiché, in base alle indicazioni fornite possibile inoltrare l’ordine per i ricambi e gli strumenti Apple tramite un nuovo negozio online chiamato Apple Self Service Repair Online Store. La componente sostituita può infine essere inviata ad Apple in seguito alla riparazione, e verrà convertita in un credito da spendere sulla prossima riparazione.

Sebbene tecnicamente chiunque possa ottenere pezzi di ricambio, Apple specifica che “il servizio Self Service Repair è pensato per persone specializzate nell’assistenza tecnica che hanno le competenze e l’esperienza richieste per riparare dispositivi elettronici. Per la maggior parte della clientela, recarsi presso un fornitore di assistenza professionale con tecnici di assistenza certificati che usano parti originali Apple è il modo più sicuro e affidabile per ottenere una riparazione.”

Il Self Service Repair Program sarà disponibile agli utenti all’inizio dell’anno prossimo negli Stati Uniti, e verrà esteso ad altri Paesi tra cui l’Italia nel corso del 2022.