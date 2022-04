Riparazione Fai da te iPhone: come scaricare i manuali Apple

Eccome come riparare il tuo iPhone in modo autonomo grazie agli schemi di riparazione ufficiali pubblicati da Apple.

Ecco come scaricare i manuali per effettuare la riparazione fai-da-te di tutti gli ultimi modelli di iPhone. Si tratta della manualistica ufficiale Apple.

Sulla spinta delle crescenti pressioni di governi e utenti, Apple lanciato nei mesi scorsi un nuovo programma che permette di acquistare ricambi, componenti e strumenti originali su uno store online dedicato. Grazie al Self Service Repair è possibile riparare da sé iPhone, iPad e Mac.

Self Service Repair (riparazioni self-service) è il nuovo servizio della mela che permette “ai clienti che si sentono in grado di effettuare una riparazione di accedere alle parti originali e agli strumenti Apple. […] Questa opzione si aggiunge ai 5000 Centri Assistenza Autorizzati Apple e alle 2800 aziende che fanno parte del programma Independent Repair Providers, che hanno già accesso a parti originali, strumenti e manuali.”

Per poter effettuare una riparazione fai-da-te, Apple fornisce i manuali del prodotto. Gli stessi in dotazione anche al personale Apple Store. Poi, in base alle indicazioni fornite possibile inoltrare l'ordine per i ricambi e gli strumenti Apple tramite un nuovo negozio online chiamato Apple Self Service Repair Online Store. La componente sostituita può infine essere inviata ad Apple in seguito alla riparazione, e verrà convertita in un credito da spendere sulla prossima riparazione.

Scaricare i Manuali

Qui di seguito trovi i manuali di tutte le ultime generazioni di iPhone:

Ogni manuale spiega come funziona il processo di riparazione, illustra all’utente le parti disponibili per l’acquisto e lo guida nel processo; infine, spiega come procedere in caso di problemi. Il download dei manuali è assolutamente grautuito.