Rate Amazon: come fare per comprare iPad Air 2022

Con l’acquisto a rate di Amazon, puoi avere il tuo nuovo iPad 2022 in 24 ore, senza busta paga né finanziamento.

Il nuovo iPad Air 2022 è già disponibile per l’acquisto su Amazon, anche a rate senza busta paga né finanziamento. Il tutto con la consueta rapidità sburocratizzata del colosso dell’e-commerce. Ecco come funzionano le rate Amazon, chi vi ha diritto e perché potrebbero essere sparite dal tuo account.

Rate Amazon: come funziona

La rate Amazon a tasso zero reale sono diverso da tutte le altre forme di pagamento dilazionato, e ad oggi costituiscono una rarità nell’intero panorama dell’e-commerce; per quanto ne sappiamo, solo PayPal propone qualcosa di simile (limitato però a 3 sole rate).

A differenza di tutto quello che vi proporranno Apple Store e catene di informatica, infatti, quella di Amazon non è una vera e propria finanziaria. Non ci sono documenti da firmare e inviare, né interessi o altri oneri finanziari. È una banale ripartizione dei costi su più mesi operata direttamente dal colosso dell’e-commerce. Ciò significa che non richiede altro rispetto a quel che serve per fare acquisti online.

Basta letteralmente spuntare l’opzione “5 rate mensili” o “12 rate mensili” al momento dell’acquisto, e la spesa verrà dilazionata come promesso. Con un paio di clic e senza variare la solita procedura d’acquisto, in altre parole, si può ricevere a casa il nuovo iPad Air 2022 in in 24 ore, senza busta paga né finanziamento, e perfino con carte ricaricabili o addirittura pagando in contanti. E questi vantaggi si aggiunge ai prezzi già molto competitivi del colosso di Bezos.

Rate Amazon Sparite?

Purtroppo, non tutti i prodotti Amazon sono acquistabili a rate; e non sempre gli stessi prodotti restano a rate per sempre. Inoltre, il pagamento può essere frazionato in 5 o da 12 rate mensili, ma lo decide Amazon: il cliente non può scegliere. Ecco perché, quando trovi una proposta allettante, ti consigliamo di prenderla al volo, perché non c’è certezza che possa continuare a esistere in quella forma.

Inoltre, non tutti possono accedere a queste opzioni di rateizzazione; se non vi compaiono, in altre parole, non sono state abilitate sul vostro account, ed è inutile chiamare l’assistenza clienti perché non può fare nulla a riguardo.

Infine, si può avere solo un pagamento rateale attivo in ogni determinata categoria, e non sono consentiti più di tre pagamenti rateali complessivamente attivi; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere. Tutto qua, e per i pagamenti vanno benissimo anche le carte ricaricabili e la PostePay.

I requisiti (necessari ma non sempre sufficienti, sfortunatamente) per poter aderire sono i seguenti:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Rateo Amazon Non Disponibile

Se il rateo Amazon non è disponibile per il vostro account, avrete a disposizione la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che tuttavia, al netto di eventuali promozioni, in genere include interessi o altri oneri finanziari. Si tratta di una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente.

Tuttavia, a differenza del rateo Amazon, con Cofidis state stipulando una finanziaria vera e propria che potrebbe prevedere, oltre ai tempi tecnici di validazione e l’invio della documentazione richiesta, anche interessi o altri oneri. In qualche caso, tuttavia, è previsto un tasso zero. Per maggiori informazioni, potete consultare la pagina Cofidis sul sito Amazon.

E se hai P. IVA?

Se possiedi un’azienda o sei un libero professionista che lavora in regime di partita IVA, ti rammentiamo che oggi per te è disponibile Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!

👉🏼Fai clic qui per conoscere tutte le caratteristiche di iPhone 13👈🏼

👉🏼Fai clic qui per conoscere tutte le caratteristiche di iPhone 13 Pro👈🏼



Acquista iPad Air 2022 a Rate

Qui di seguito trovi i prezzi per acquistare iPad Air 2022 a rate. In molti casi il dispositivo potrebbe risultare “non disponibile” ma questo non deve trarti in inganno. In genere la logistica di Amazon è molto veloce, e preferisce a gonfiare le date (e consegnare prima) piuttosto che cannare la data di consegna. È probabile che le scorte verranno colmate nelle prossime ore.

Inoltre, fintanto che il tuo iPad non viene spedito, i soldi sulla carta non vengono presi: dunque, se trovi un’offerta migliore altrove, puoi sempre annullare l’ordine in qualunque momento.

Infine, questi sono i prezzi al momento della stesura del post e ragionevolmente resteranno identici per qualche settimana; ma col passare del tempo tenderanno a calare. Dunque è molto probabile che, più in là, i prezzi risulteranno molto più morbidi e cominceranno a fioccare le prime occasioni.

Il nuovo iPad Air 2022 di 5ª generazione include chip M1 e tante altre migliorie. Le scorte termineranno rapidamente, quindi meglio far presto.

iPad Air WiFi

iPad Air WiFi+Cellular