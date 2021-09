Apple presenta iPhone 13: feature, prezzi, lancio in Italia

Finalmente è arrivato. Ecco feature, caratteristiche e data di lancio ufficiale in Italia di iPhone 13, iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro Max.

Alla fine è accaduto. Dopo tutti i rumors dei mesi (e degli anni) scorsi, Tim Cook è salito sul palco dello Steve Jobs Theater e ha ufficialmente tolto il riserbo sulla prossima generazioni di smartphone con la mela. Ecco prezzi, caratteristiche, e data di prenotazione italiana di iPhone 13.

Caratteristiche iPhone 13

La nuova generazione di iPhone introduce un parecchie cosette interessanti. Design piatto con Ceramic Shield. Resistenza IP68 all’acqua, nuova disposizione delle fotocamere frontali con lenti posizionate in diagonale e 5 nuovi colori: Rosa, Blu, Mezzanotte, Polvere di Stelle e Rosso.

I sensori TrueDepth per il Face ID sono stati riprogettati, e ora occupano il 20% in meno: il notch, esattamente come vaticinato, non è quindi sparito ma diventa più piccolo.

Il processore A15 Bionic è molto più potente e costituisce il processore mobile più veloce del mercato. La batteria è più capiente, e sia iPhone 13 che iPhone 13 mini dispongono di un display Super Retina XDR da 1200 nit di picco.

La nuova CPU da 6 core (2 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza) è costruita con processo produttivo da 5nm e include quasi 15 miliardi di transistor. È il 50% più veloce del suo competitor più prossimo. La grafica invece è fino al 30% più performante del competitor più prossimo. Include infine un motore Neural Engine da 16 core capace di 15.8 trilioni di operazioni al secondo.

Fotocamera iPhone 13

La fotocamera posteriore Ultra wide da 12 MP permette di ottenere foto ancora migliori grazie al sensore con tecnologia sensor-shift mutuata da iPhone 12 Pro. L’ISP di nuova generazione invece rende questo sistema a doppia fotocamera il più sofisticato della linea iPhone, con sensore da 1.7-micron e diaframma da f/1.8.

Con la Modalità Cinematica iPhone 13 è capace di registrare video in Dolby Vision HDR: grazie al processore A15, il dispositivo è in grado di processare ogni singolo fotogramma nel preciso istante in cui viene registrato. Il fuoco viene mantenuto automaticamente, anche se il soggetto è in movimento e se una persona entra all’improvviso nell’inquadratura. Questa feature è capace di sfocare lo sfondo (effetto Bokeh) anche nei video.

5G & Batteria

Sul fronte della connettività 5G, iPhone 13 estende la propria compatibilità a oltre 200 carrier in 60 paesi del mondo, introducendo un supporto ottimizzato coi partner che erogano servizi in streaming.

La batteria di iPhone 13 mini garantisce 1,5 ore di uso in più rispetto ad iPhone 12 mini, mentre iPhone 13 arriva a 2,5 ore in più di uso continuativo rispetto ad iPhone 12.

Accessori e Particolarità

Con iPhone 13 arrivano nuovi accessori compatibili, inclusi compatibili MagSafe; ci sono cover in pelle, silicone e nuovi colori. Il portafoglio MagSafe ora include funzionalità FindMy.

Prezzi e Disponibilità

iPhone 13 mini parte sempre da 839€, dunque stesso prezzo di prima anche in Italia. iPhone 13 parte da 939€ e entrambi i modelli includono 128GB di archiviazione nella versione base, e ben 512GB in quella di punta.

I pre-ordini partono venerdì 17 (dalle 14.00) con disponibilità dal 24 settembre, anche in Italia.

Conviene Comprarlo Subito?

Se attendete da anni di cambiare dispositivo (magari perché il vecchio è decrepito e in procinto di abbandonarvi), e disponete del budget, prenotate subito iPhone 13 non appena possibile. Per come la vediamo noi, non ha senso attendere gli sconti online: passerebbero troppi mesi, e dunque finireste col comprare un prodotto a metà del suo ciclo vitale. Se dovete prendere il nuovo, in altre parole, fatelo subito, a prezzo pieno e tanti saluti.

Chi invece desidera ottimizzare il proprio investimento farebbe bene invece ad approfittare delle offerte piuttosto interessanti che ci sono su iPhone 12 e iPhone 12 Pro al momento. Gli sconti per il Pro, ad esempio, arrivano a quasi 200€ sul prezzo di listino, che è il massimo che si può sperare di ottenere per questa classe di dispositivi; si tratta di uno smartphone di fascia alta (benché da oggi “vecchio di un anno”) che in pochi giorni sparirà dalla circolazione per non cannibalizzare le vendite di iPhone 13.

Ricapitolando: se dovete cambiare iPhone e il budget lo consente, prendete iPhone 13 subito. Se volete fare l’affare, puntate su iPhone 12 finché super-sconti e scorte reggono.

