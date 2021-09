Apple presenta iPhone 13 Pro: Feature, prezzo e disponibilità in Italia

Apple ha ufficialmente presentato iPhone 13 Pro: ecco Feature, prezzo e disponibilità in Italia dell’ultima generazione.

Dopo aver presentato iPhone 13, ora è la volta di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Ecco le feature più interessanti, le differenze rispetto alla precedente generazione, e soprattutto i prezzi e la data di disponibilità in Italia.

Feature di iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max introducono un display Super Retina XDR con ProMotion, processore A15 Bionic, nuove opzioni di colore e molto altro. Le dimensioni sono quelle che ci aspettavamo, le solite 6.1 e 6.7 pollici. Ma il notch diventa più piccolo, e il ProMotion display può passare da 10Hz a 120Hz in un istante per mostrare i contenuti più dinamici.

Qui di seguito le caratteristiche di rilievo di iPhone 13 Pro:

La cornice metallica della scocca ora ha una finitura particolare che la rende esistente a abrasioni e corrosione. Nuovo Colore: Sierra Blue, che si aggiunge a Grafite, Oro e Argento. Processore A15 Bionic: CPU da 6 core (2 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza) è costruita con processo produttivo da 5nm e include quasi 15 miliardi di transistor. È il 50% più veloce del suo competitor più prossimo. La grafica invece è fino al 30% più performante del competitor più prossimo. Include infine un motore Neural Engine da 16 core capace di 15.8 trilioni di operazioni al secondo. Rispetto ad iPhone 13, c’è una core in più nella GPU. Batteria: Quella di iPhone 13 Pro dura 1,5 ore in più rispetto ad iPhone 12 Pro‌, mentre quella di ‌iPhone 13‌ Pro Max dura 2,5 ore in più di iPhone 12 Pro Max‌. Display Migliorato: Con tecnologia ProMotion che adatta dinamicamente il refresh rate da da 10–120Hz. Fotocamera: Nuova fotocamera posteriore Telephoto con lenti da 77mm, Ultra Wide e Wide. Zoom ottico 6x. Supporto a macrofotografia per scatti fino a 2 cm di distanza dal soggetto. Supporto a Modalità Notte in tutte le fotocamere. Nuovi filtri e stili da applicare automaticamente alle fotografie. Modalità Cinematica: Permette di registrare video in Dolby Vision HDR; grazie al processore A15, il dispositivo è in grado di processare ogni singolo fotogramma nel preciso istante in cui viene registrato. Il fuoco viene mantenuto automaticamente, anche se il soggetto è in movimento e se una persona entra all’improvviso nell’inquadratura. Questa feature è capace di sfocare lo sfondo (effetto Bokeh) anche nei video. Semplicemente spettacolari i Macro slo-mo. Supporto ProRes: Può registrare fino a 4K a 30fps con ProRes. In arrivo più in là nel corso dell’anno con un aggiornamento software. Nuovi Colori: Arrivano Grafite, Oro, Argento e Sierra Blue. Archiviazione: Raddoppiata rispetto a prima, e dunque il massimale ora arriva a 1TB.



Prezzi e Disponibilità

Ecco i prezzi di iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro a partire da 1.189€. iPhone 13 Pro Max da 1.289€ .



Nuova opzione da 1TB (a ben 1.868€!), quindi ora ci sono 4 opzioni di archiviazione. I pre-ordini partono venerdì 17 (dalle 14.00) con disponibilità dal 24 settembre, anche in Italia.

Conviene Comprarlo Subito?

Se attendete da anni di cambiare dispositivo (magari perché il vecchio è decrepito e in procinto di abbandonarvi), e disponete del budget, prenotate subito iPhone 13 non appena possibile. Per come la vediamo noi, non ha senso attendere gli sconti online: passerebbero troppi mesi, e dunque finireste col comprare un prodotto a metà del suo ciclo vitale. Se dovete prendere il nuovo, in altre parole, fatelo subito, a prezzo pieno e tanti saluti.

Chi invece desidera ottimizzare il proprio investimento farebbe bene invece ad approfittare delle offerte piuttosto interessanti che ci sono su iPhone 12 Pro al momento. Gli sconti per il Pro arrivano a quasi 200€ sul prezzo di listino, che è il massimo che si può sperare di ottenere per questa classe di dispositivi; si tratta di uno smartphone di fascia alta (benché da oggi “vecchio di un anno”) che in pochi giorni sparirà dalla circolazione per non cannibalizzare le vendite di iPhone 13.

Ricapitolando: se dovete cambiare iPhone e il budget lo consente, prendete iPhone 13 subito. Se volete fare l’affare, puntate su iPhone 12 Pro finché super-sconti e scorte reggono.

Ecco le migliori offerte di oggi: