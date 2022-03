iPad Air 2022 o iPad Pro 2021? Guida alla scelta

iPad Air 2022 o iPad Pro 2021? Ecco una guida sintetica per aiutarti a scegliere con serenità il tuo prossimo tablet.

Nelle scorse ore, all’Evento Speciale Peek Performance, Apple ha lanciato i nuovi iPad Air con chip M1 e supporto al 5G. È giusto quindi domandarsi come se la cavino rispetto alla controparte professionali, l’iPad Pro lanciato un anno fa, che ha grossomodo le medesime feature ma in più anche ProMotion e porta Thunderbolt. Ecco la Guida alla Scelta tra iPad Air 2022 o iPad Pro 2021.

Due Tablet Quasi Sovrapponibili

La notizia importante è che l’ultimo aggiornamento di gamma avvicina tantissimo di iPad Air ad iPad Pro, in termini di design, potenza e funzionalità. Ma al di là delle somiglianze, ci sono tante altre differenze di fino che differenziano i prodotti e che possono spingere gli utenti verso l’uno o l’altro. Cosette anche sostanziose come il Face ID, o gli speaker con Dolby Atmos.

La domanda da un milione di dollari quindi è questa: meglio risparmiare e puntare sull’Air, che ha quasi la stessa dotazione hardware, o spingere sul budget e ottenere il meglio del meglio della tecnologia? Prima di rispondere a questa domanda, passiamo al setaccio le feature.

Feature in Comune

Design Industriale con bordi piatti.

Display Liquid Retina da264 ppi, a a laminazione completa, con Rivestimento antiriflesso e oleorepellente a prova di impronte, Ampia gamma cromatica (P3), e True Tone.

C‌hip M1‌ chip con Neural Engine di nuova generazione.

Connettività 5G.

Zoom digitale fino a 5x e Smart HDR 3.

Fotocamera FaceTime HD con Diaframma con apertura ƒ/2.4, con ultra grandangolo da 12MP e angolo di campo 122°, Registrazione video HD (1080p) fino a 60 fps e Center Stage.

Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps, Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps, Registrazione video HD (720p) a 30 fps, Video in slow motion (1080p) a 120 fps o 240 fps, Video Time-lapse con stabilizzazione.

Fino a 10 ore di navigazione web in WiFi o di riproduzione video.

WiFi 6 e Bluetooth 5.0

Connettore USB-C.

Compatibile con Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio e Apple Pencil (2ª generazione).

Differenze

iPad Air Touch ID integrato nel pulsante di accensione.

Display da 10.9 pollici Liquid Retina LED.

500 nit di luminosità massima.

8GB di memoria.

Connettività 5G Sub-6GHz.

Grandangolo da 12MP, diaframma con apertura ƒ/1.8.

Zoom digitale fino a 5x.

Zoom durante la riproduzione video 3x.

Grandangolo da 12MP, diaframma con apertura ƒ/1.8 e zoom ottico 2x e Center Stage.

Due Altopar­lanti stereo.

Connettore USB-C.

Fino a 256GB di archiviazione.

Disponibile in Grigio Siderale, Galassia, Rosa, Viola e Blu

Prezzi a partire da 699€

iPad Pro Face ID Con Fotocamera TrueDepth

Display Liquid Retina Multi-Touch retroilluminato LED da 11″ o 12,9″ con tecnologia IPS, a 264 ppi con Tecnologia ProMotion.

Modello da 12,9″ raggiunge luminosità XDR massima di 1000 nit a tutto schermo, 1600 nit di picco (solo HDR). Luminosità SDR massima: 600 nit.

8GB o 16GB di memoria.

Connettività 5G Sub-6GHz e mmWave.

Scanner LiDAR

Flash True Tone

Zoom out ottico 2x e Zoom digitale fino a 5x.

Gamma dinamica estesa per i video fino a 30 fps

Zoom audio

Fotocamera con ultra-grandangolo da 12MP e angolo di campo 122°, Diaframma con apertura ƒ/2.4, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità. Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n).

Animoji e Memoji.

Registrazione audio stereo.

Audio a quattro altoparlanti.

Porta Thunderbolt / USB 4.

Fino a 2TB di archiviazione.

Disponibile in Argento e Grigio Siderale.

Prezzi a partire da 899€ per l’11” e 1.219€ per il 12,9″. Quale Scegliere?

In generale, iPad Air‌ è consigliabile per la maggior parte degli utenti, e per chi ha bisogno di un tablet potente e robusto con un occhio al prezzo.

Se si ha disponibilità di 200€ di budget in più, ci si può togliere lo sfizio di Face ID, di una fotocamera più versatile, dell’audio a 4 altoparlanti e del display con refresh rate fino a 120Hz. Ma la domanda è: vi serve davvero questa dotazione hardware in più? Alla fin fine, se non usate iPad per creare e visualizzare contenuti multimediali, un iPad Air è praticamente equivalente.

Alcuni preferiranno sicuramente le feature di Realtà Aumentata garantite dallo scanner LiDAR, e troveranno imprescindibili la connettività Thunderbolt e i 16GB di memoria, ma si tratta veramente di una nicchia molto circoscritta di utenti.

Per quanto concerne la connettività 5G mmwave, qui da noi è talmente rara che possiamo anche soprassedere. Insomma: se siete dei professionisti che con iPad ci lavorano, scegliete assolutamente iPad Pro; per tutti gli altri, iPad Air è un ottimo prodotto senza neppure troppi compromessi.