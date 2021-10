MacBook Air M1 in offerta: minimo storico a 899€

Il nuovo MacBook Air M1 tocca un nuovo minimo storico e scende sotto la soglia dei 900€. Conviene far presto però.

Il MacBook Air con processore M1 è in super offerta su Amazon, ben sotto la soglia psicologica dei 1.000€: appena 899€ incluse spedizioni Prime per l’entry level (sconto del 22% sul prezzo di listino) e 1.314€ per il taglio da 512GB (sconto dell’8% sul prezzo di listino). Ma occorre far presto, perché le scorte non dureranno in eterno.

Per quanto riguarda il MacBook Air entry level, lo sconto si applica alla colorazione Grigio Siderale e Argento, con le seguenti caratteristiche:

Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning

Autonomia senza precedenti, con una batteria che dura fino a 18 ore

CPU 8‐core fino a 3,5 volte più rapida, per gestire i progetti a velocità mai viste

GPU fino a 8‐core, per una grafica fino a 5 volte più veloce nelle app e nei giochi più complessi

Neural Engine 16‐core, per un apprendimento automatico evoluto

8GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è fluido e veloce

Archiviazione SSD ultra-veloce

Tecnologia silenziosa senza ventole

Display Retina da 13,3″ con ampia gamma cromatica P3

Videocamera FaceTime HD con processore ISP evoluto

Tuttavia, anche la variante Oro da 256GB non è affatto da buttare via.

Per quanto riguarda il MacBook Air di fascia alta con GPU a 8‐core e SSD da 512GB , invece, lo sconto è più basso stavolta. Meno 12% sul prezzo di listino per la variante Argento e meno 7% per il Grigio Siderale.

Rate Tasso Zero Amazon

La macchina può essere acquistata anche con l’imbattibile rateizzazione a tasso zero di Amazon, disponibile anche senza busta paga né finanziamento e con carte ricaricabili.

La procedura è incredibilmente snella, e in pratica consiste in una ripartizione dell’addebito per un tot di mesi a scelta dell’utente. Tutto qua: senza interessi, oneri finanziari né burocrazia.

L’unico limite, come regola generale, è che il pagamento rateale di Amazon può essere sfruttato solo per un prodotto in ciascuna delle categorie del bazaar online, e al massimo per tre acquisti per “Famiglia di Dispositivi”. Con questo termine, si legge nelle FAQ di Amazon, “si intende ciascuna Categoria di Dispositivi come ad esempio la categoria Tablet Fire o e-reader Kindle o dispositivi Amazon Fire TV o dispositivi abilitati per Alexa (quali, ad esempio, Amazon Echo, Echo Dot ed Echo Show). Per “Categoria di Prodotti” si intende ciascuna categoria di Prodotti come ad esempio la categoria “Elettronica” o “Informatica”.”

Dunque, se si raggiunge il numero massimo di rateizzazioni erogabili, non sarà più possibile richiederne di ulteriori, a meno che non estinguiate in anticipo una delle rateizzazioni esistenti. Cosa che è sempre possibile in qualunque momento e senza ulteriori addebiti.

Gli unici requisiti necessari per richiedere la rateizzazioni dei pagamento sul vostro account sono:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

In linea di massima, comunque, si tratta di mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare il Mac nel carrello. Dopodiché, in modo del tutto automatico e trasparente, l’addebito -decisamente più morbido- verrà effettuato una volta al mese.

Ma attenzione: Non tutti gli utenti però hanno accesso a questa opzione d’acquisto. Dipende strettamente dalle politiche di Amazon. Se il rateo Amazon non è disponibile, avrete a disposizione la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che tuttavia, a seconda del momento o delle promozioni disponibili, può includere interessi o altri oneri finanziari. Si tratta di una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente. Quindi un massimale perfettamente calzante il MacBook Air.

