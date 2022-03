Mac Studio con Studio display: lancio 8 marzo

Confermati Mac Studio e display con iOS e chip come iPhone e iPad. Saranno “inquivocabilmente” presentati all’evento dell’8 marzo.

Il nuovo ibrido Mac Mini-Mac Pro ribattezzato Mac Studio e il nuovo display risono “pronti per uscire” il che significa che verranno “inequivocabilmente” lanciati all’Evento Apple di oggi 8 marzo. È questa la tesi di Mark Gurman, che di solito ci azzecca.

Solo ieri abbiamo visto i rendering creati dallo YouTuber Luke Miani, ed è grazie ad essi che possiamo affermare che il nuovo Mac Studio è una sorta di Mac mini un po’ più spesso: le dimensioni della base sono le stesse, ma l’altezza è decisamente più consistente; inoltre, al suo interno include un nuovo design dei dissipatori passivi per migliorare ulteriormente la propagazione del calore.

Ora, con una serie di tweet, Gurman conferma che il lancio avverrà di sicuro oggi:

Mi dicono che il Mac Studio (più piccolo di un Mac Pro, più potente di un Mac mini) e il nuovo monitor con iOS sono già “pronti per uscire” per cui dovrebbero arrivare domani.”

Am told the Mac Studio (smaller Mac Pro/more powerful Mac mini) plus the new monitor running iOS are “ready to go” – so I believe they should arrive tomorrow. https://t.co/MvrGwTfGmy — Mark Gurman (@markgurman) March 7, 2022

Per quanto concerne il nuovo Studio Display, invece, si tratta di un display esterno di classe consumer caratterizzato da un prezzo più contenuto rispetto al Pro Display XDR (venduto in Italia a 5.599 euro). Avrà una diagonale da 27 pollici e cornici più sottili come quelle del Pro Display XDR ma nessun pattern (il Pro Display XDR ha dei fori per la dissipazione del calore) e nessuna porta se non quella per l’alimentazione.

Avrà inoltre un chip di classe A come iPhone e iPad, e come sistema operativo farà girare un derivato di iOS.

E per scoprirlo, non dovrai far altro che connetterti stasera alle 19.00 su Melablog.it per seguire l’Evento Peek Performance di Apple.