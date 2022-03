Mac mini M2 Pro, stesso design ma lancio nel 2023

Brutte notizie per la linea Mac mini. La versione con chip M2 non arriverà prima del 2023 e manterrà il vecchio design.

Sapevamo già che la linea Mac mini non verrà aggiornata quest’anno. Ora sappiamo che la versione con chip M2 avrà praticamente lo stesso design di quella attuale.

In teoria doveva arrivare assieme ai MacBook Air colorati e agli iMac Pro e invece, al suo posto ha fatto capolino il Mac Studio. L’affidabile analista Ming-Chi Kuo non ha dubbi: il Mac mini con chip M2 o M2 Pro non arriverà prima del 2023, affiancato da nuovo monitor Apple 27″ più economico rispetto allo Studio Display.

Tuttavia questa sarà l’unica novità di rilievo, perché a quanto pare a livello di form factor e design resterà praticamente immutato.

Stesso Design, Nuovo Chip

Dal punto di vista hardware, il chip M2 includerà una CPU a 8 core e una GPU da 9 o 10 core complessivamente più potenti dell’M1 (ma meno dell’M1 Max, M1 Pro e M1 Ultra). Le varianti di punta con M2 Pro, invece, dovrebbero spingersi a includere una CPU a 12 core e di una GPU con 16 e più core.

Ma niente nuovo design, né nuovi materiali. Nei giorni scorsi, Jon Prosser aveva parlato un redesign completo e di un case con formato più compatto e un “top in stile plexiglass.” In una recente nota agli investitori, invece, Kuo ha completamente negato questa possibilità: a suo dire, il design non cambia.

L’ultimo aggiornamento della linea entry level del Mac mini risale a novembre 2020, con l’introduzione del processore M1; tuttavia, per i modelli di fascia alta, Apple continua a offrire un’opzione in Grigio Siderale con chip Intel del 2018. Ciò aveva portato ragionevolmente a supporre che sarebbe stato lanciato un Mac mini più potente in corso d’opera; ora invece i rumors sembrano indicare uno scenario alternativo e che vedrà aggiornati contemporaneamente sia gli entry level che i Mac mini di punta.