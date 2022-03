I risultati del drop test confermano quando dichiarato da Apple: il vetro frontale di iPhone SE 2022 è davvero resistente.

Nonostante il look abbastanza anacronistico, iPhone SE di terza generazione sta facendo parlare molto bene di sé. È un budget phone, certo, ma vanta uno dei migliori processori per dispositivi mobili in circolazione (A15 Bionic) e supporta la connettività 5G (anche se non alla massima velocità). Ma questo sono due novità che troviamo sotto la scocca. Di quello che c’è all’esterno cosa possiamo dire?

No, in questa sede non ci interessa parlare del Touch ID integrato nel pulsante Home. O delle cornici troppo spesse. O della fotocamera posteriore. Concentriamoci su una caratteristica sbandierata da Apple durante la presentazione del device durante l’evento dell’8 marzo. iPhone SE 2022, a detta dell’azienda di Cupertino, ha dalla sua “il vetro più robusto mai visto su uno smartphone“. Si tratta del Ceramic Shield di iPhone 12 e iPhone 13? No.

Dato che Apple è rimasta sul vago, Allstate Protection Plans ha deciso di mettere alla prova questo vetro così resistente. Ovviamente con il più classico dei drop test. Ebbene, facendolo cadere da un’altezza di circa 180 cm, il display frontale di iPhone SE 2022 ha riportato giusto qualche graffio. Un risultato davvero ottimo, soprattutto se paragonato a quelli di iPhone 12 e iPhone 13 (con Ceramic Shield, appunto).

Purtroppo lo stesso non si può dire del vetro utilizzato sul retro. Come potete notare dalla foto riportata qui sotto, ci sono crepe un po’ ovunque. L’utilizzo di una custodia protettiva potrebbe rivelarsi dunque una buona idea.

