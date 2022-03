Da pochi giorni disponibile sul mercato, il nuovo iPhone SE è stato già sottoposto al teardown: i dettagli su batteria e modem 5G.

Oltre al Mac Studio, un altro dei nuovi device a marchio Apple è rimasto “vittima” di un teardown. Parliamo di iPhone SE di terza generazione, svelato ufficialmente l’8 marzo durante il primo evento Apple dell’anno ma rivelato molto prima dai soliti leak. Detto ciò, all’evento “Peek Performance” l’azienda di Cupertino si è concentrata su alcune caratteristiche del nuovo smartphone. Avrà detto la verità?

Le prestazioni del chip A15 Bionic, lo stesso di iPhone 13, non possono di certo essere messe in discussione, così come i risultati di alcune modalità legate al comparto fotografico. La verità è che l’unico dubbio riguarda la batteria.

Sul sito web di Apple, nella pagina dedicata all’ultimo budget phone, si parla di “batteria migliorata”, di “un’autonomia straordinaria” e di “una batteria che ti dà fino a 2 ore in più di riproduzione video”. Ebbene, è la verità.

Dal teardown pubblicato su YouTube da PBKreviews emerge che la batteria di iPhone SE 2022 è da 2.018mAh, un bel passo in avanti rispetto ai 1.821mAh del modello della precedente generazione.

© PBKreviews

Oltre alla batteria, c’è un altro particolare interessante. All’interno dello smartphone trova posto il modem Snapdragon X57 di Qualcomm, che sul sito di quest’ultima è però assente. I dettagli scarseggiano, ma è probabile si tratti di un componente realizzato proprio per il device Apple.

Il modem abilita il 5G su iPhone SE 2022, ma il supporto è limitato alle bande sub-6GHz. Per fare un confronto, iPhone 13 supporta anche le bande mmWave, che sono più veloci.