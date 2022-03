Il nuovo iPhone SE (3a gen) è acquistabile con disponibilità immediata: si parte da 529 euro ma puoi pagarlo anche a rate.

Tutto come da programma: iPhone SE di terza generazione, con chip A15 Bionic e connettività 5G è ora disponibile all’acquisto con disponibilità immediata. Il nuovo budget phone di Apple è anche su Amazon, venduto e spedito dal gigante dell’e-commerce. La consegna è prevista per il 20 marzo, ma le scorte potrebbero essere limitate e – di conseguenza – le spedizioni potrebbero subire ritardi.

Tra i protagonisti dell’evento Peek Performance dell’8 marzo, iPhone SE 2022 viene proposto in tre tagli di memoria – 64/128/256GB – e in tre diverse colorazioni, Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED. Di seguito tutti i link per acquistare il dispositivo su Amazon: l’operazione può essere portata a termine scegliendo il pagamento in unica soluzione o a rate.

iPhone SE 2022 64GB

iPhone SE 2022 128GB

iPhone SE 2022 256GB

Il design compatto e robusto di iPhone SE, insieme a iOS 15, permettono un’esperienza d’uso fluida. Lo smartphone arriva con grandi miglioramenti, incluse le prestazioni del chip A15 Bionic, che rende possibili funzioni evolute per il sistema di fotocamere e migliora praticamente qualsiasi esperienza, dall’editing di foto agli utilizzi più impegnativi come i videogiochi o la realtà aumentata.

© Apple

Come acquistare a rate

iPhone SE 2022, al pari di tanti altri dispositivi tech Apple e non, può essere acquistato a Rate. Per farlo, prima di aggiungere il prodotto al carrello, devi selezionare il metodo di pagamento corretto (“* rate mensili di Amazon da”).

Ma come funziona il servizio di rateizzazione offerto da Amazon? È tutto molto semplice.

Al momento della finalizzazione dell’acquisto, sul tuo metodo di pagamento verrà addebitato solo l’importo della prima rata. Per quanto riguarda l’IVA applicabile, sarà ripartita sulle rate mensili (5 in questo caso). L’importo residuo verrà addebitato automaticamente ogni 30 giorni.

Le rate mensili sono uguali – 5 da 115,80 euro nel caso iPhone SE 2022 Mezzanotte da 128GB – e non prevedono interessi, spese accessorie e commissioni nascoste.