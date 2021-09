iPhone 13: 10 cose sorprendenti da sapere sui nuovi modelli

Non è sempre tutto oro quel luccica. Ecco 10 buone e brutte notizie che gli utenti dovrebbero conoscere su iPhone 13 prima dell’acquisto.

Come da programma, all’Evento California Streaming del 14 settembre 2021, Apple ha presentato ufficialmente l’ultima generazione di iPhone. E come al solito, ha presentato con grande efficacia le virtù dei nuovi dispositivi; noi in questo post, invece, vi sveliamo le pecche e le curiosità di iPhone 13 che Tim Cook non ci ha raccontato.