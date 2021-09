iOS 15: emergono i primi bug con AirPods Pro e Ripristino da Backup

Ora che gli utenti hanno installato iOS 15, iniziano a fioccare i primi bug di gioventù: problemi con AirPods Pro e col Ripristino da Backup.

A pochi giorni dal rilascio della versione definitiva di iOS 15, e con milioni di installazioni all’attivo, iniziano a emergere i primi bug di questa nuova release. Si tratta di piccole noie, c’è da dire, ma che creano problemi con AirPods Pro e col ripristino dal backup di iPhone. Ecco cosa sta succendo.

iOS 15 & AirPods Pro

Uno dei bug di iOS 15 impedisce di usare Siri per controllare Trasparenza e Cancellazione del Rumore su AirPods Pro. Quando un utente ci prova, il mesto messaggio dell’assistente virtuale è: “Mi spiace, non posso farlo.”

La buona notizia è che iOS 15.1 risolve definitivamente la questione; e l’altra buona notizia è che dovrebbe arrivare abbastanza in fretta, anche perché deve introdurre parecchie feature annunciate e rimaste in sospeso.

Problemi con Apple Music

Più che un problema di iOS 15, questo è un bug che riguarda iOS 15 coi nuovi dispositivi Apple. Quando si ripristina da backup iPhone 13, iPad 9 o iPad mini 6, un bug impedisce di usare Apple Music.

“Se ripristini il nuovo iPhone o iPad da un backup,” spiega Apple in un recente documento di supporto, “potresti non essere in grado di accedere al catalogo e alle impostazioni di Apple Music o usare la sincronizzazione della libreria sul tuo nuovo dispositivo. Per risolvere questo problema, aggiorna il nuovo iPhone o iPad.”

Questo problema riguarda solo questi dispositivi:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad (9a generazione)

iPad mini (6a generazione) La soluzione tuttavia è semplice. È sufficiente aggiornare tali dispositivi con uno speciale update dedicato a loro, e che potete scaricare questi passaggi: Aprite Impostazioni → Generali. Toccate Aggiornamento software. Toccate Installa ora. Bug dei Widget

Anche questo bug riguarda la combo iOS 15 + nuovi dispositivi. Quando si ripristina da backup iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPad (9a generazione) e iPad mini (6a generazione), alcuni utenti potrebbero assistere al reset dei Widget sul dispositivo.

La soluzione ufficiale proposta da Apple è semplice: effettuate l’aggiornamento speciale disponibile in Impostazioni → Generali → Aggiornamento software e rimettete i Widget manualmente al loro posto.