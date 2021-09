iOS 15: un bug cancella le foto salvate

Un nuovo bug scovato in iOS 15 cancella le foto che salvate nel Rullino. Ecco come si verifica il problema, e come evitarlo.

Nuovo giorno, nuovo bug e stavolta è pure parecchio insidioso. In pratica, in alcune condizioni, le fotografie salvate sul rullino da iMessage su iOS 15 possono essere cancellate all’insaputa dell’utente. Ecco quando si verifica il problema, e come evitarlo in attesa di una soluzione definitiva.

Foto Cancellate

Quando salvate nel rullino delle immagini da una conversazione su iMessage e poi cancellate l’intera conversazione, al primo backup su iCloud iPhone eliminerà le foto che avevate salvato. In pratica, è come se le immagini fossero in qualche modo collegate alla conversazione su iMessage, e la rimozione di quest’ultimo si portasse dietro anche i file multimediali: fintanto che la conversazione originale resta al suo posto, anche le immagini rimangono nella Libreria.

E l’aspetto più preoccupante è che il medesimo bug è presente pure nell’ultima Beta di iOS 15.1. Quindi, in attesa che Apple indaghi sull’accaduto e implementi una soluzione definitiva, ecco cosa potete fare per evitare sparizioni improvvise e indesiderate delle vostre fotografie.

Soluzione Temporanea

Fino a quando Apple non rilascerà un aggiornamento definitivo, molto banalmente non cancellate i thread delle conversazioni nell’app Messaggi. Ciò eviterà che vengano rimosse anche le foto collegate da tutti i vostri dispositivi.

Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità di rilievo. Restate sintonizzati.