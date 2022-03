Secondo le ultimi voci di corridoio Samsung Display starebbe lavorando ai display per gli iPad OLED che dovrebbero debuttare nel 2024.

Gli occhi ora sono tutti puntati sull’evento dell’8 marzo, ufficializzato solo poche ore fa, e sulle novità che Apple presenterà tra settembre e ottobre. Nonostante ciò, iniziano a circolare le prime indiscrezioni su prodotti che arriveranno nel 2024, ovvero i nuovi iPad con display OLED.

Il report che sta facendo il giro dei siti specializzati è stato pubblicato da The Elec:

Samsung Display ha iniziato lo sviluppo di pannelli OLED con struttura di tipo tandem two-stack in cui il pannello ha due strati di emissione (EML). Il produttore di display sudcoreano se ne sta occupando per aggiudicarsi gli ordini di Apple per gli iPad OLED che dovrebbero arrivare sul mercato nel 2024, secondo le fonti.

Samsung, stando al rumor, starebbe dunque lavorando a pannelli che garantirebbero il doppio della luminosità rispetto agli attuali OLED e una maggiore durata nel tempo (quadrupla, addirittura).

The Elec sostiene che nuovi iPad OLED si aggiungeranno al listino di Apple nel 2024, poi la stessa tecnologia sarà estesa anche ad iMac e MacBook. Nel report si legge inoltre di un iPad Air OLED cancellato nel 2021 e di un iPad OLED per quest’anno. Il progetto sarebbe poi stato scartato in favore dell’adozione della tecnologia mini-LED su iPad Pro 11″ con chip M1 (2021).

Per quanto interessanti, quelle sopra riportate sono informazioni da prendere con le pinze. Sono voci di corridoio e, anche se fossero fedeli alla realtà, da qui al 2024 i piani di Apple potrebbero cambiare.

Di certo c’è invece l’evento “Peek Performance” dell’8 marzo, durante il quale il colosso californiano dovrebbe presentare iPhone SE 5G, un nuovo iPad Air e il MacBook Pro con processore M2.