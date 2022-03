Evento Apple 8 marzo: scarica gli sfondi per iPhone, iPad e Mac

Apple ha annunciato che l’8 marzo terrà il suo primo evento del 2022: scarica ora gli sfondi “Peek Performance” per iPhone, iPad e Mac.

Apple, alla fine, ha comunicato ufficialmente la data del suo primo evento del 2022. L’invito alla stampa è stato consegnato con 24 ore di ritardo rispetto ai piani in agenda, per via dei terribili sconti in Ucraina e dei conseguenti provvedimenti dall’azienda di Cupertino per il mercato russo comunicata il 1° marzo.

Ogni evento Apple si trasforma, tra le altre cose, in una occasione per aggiornare lo sfondo dei propri dispositivi. Gli inviti del colosso californiano contengono indizi su ciò che si vedrà ma anche splendidi loghi stilizzati che meritano il ruolo di wallpaper dei nostri iPhone, iPad e Mac.

L’artwork dell’evento Apple “Peek performance” include un logo multi-colore, con un design trasparente. Bellissimo, nulla da aggiungere. Tornando agli sfondi, vi segnaliamo quelli realizzati da designer molto noti sul web, ovvero Basic Apple Guy e AR7.

Gli sfondi dell’evento Apple “Peek Performance”

Qui sotto, i wallpaper di Basic Apple Guy per iPhone, iPad e Mac rispettivamente.

iPhone

© Basic Apple Guy

iPad

© Basic Apple Guy

Mac

© Basic Apple Guy

Il primo Apple Event del 2022 si terrà l’8 marzo, alle 19:00 (in Italia). Qui abbiamo raccolto rumor e indiscrezioni sui prodotti che l’azienda potrebbe presentare tra pochi giorni.