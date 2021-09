iPad mini 2021 o iPad Air? Guida all’acquisto

L’ultima generazione di iPad mini somiglia molto all’iPad Air lanciato a settembre 2020, dal display più ampio senza pulsante Home al chip A15 Bionic, dagli altoparlanti stereo al Touch ID integrato nel pulsante di accensione. Ma quale dei due conviene comprare ora? Facciamo i conti della serva. iPad mini 6 Vs. iPad Air 5: Specifiche

Confronto Specifiche

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, iPad mini 6 e iPad Air 4 hanno molto in comune:

Industrial Design tutto schermo con bordi sottili

Scanner ‌Touch ID‌ nel pulsante di accensione

Display Liquid Retina display con Ampia gamma cromatica (P3), True Tone, Rivestimento oleorepellente a prova di impronte, Display a laminazione completa, Rivestimento antiriflesso, Riflettanza 1,8%, Luminosità 500 nit

Chip a 64 bit, con Neural Engine, 4GB di RAM RAM, and Neural Engine

Grandangolo da 12MP con Diaframma con apertura ƒ/1.8 e zoom digitale 5x digital con Smart HDR 3

Registrazione video 4K video fino a 60fps con 3x video zoom, video slo-mo 1080p a 120fps o 240fps, e Video Time‑lapse con stabilizzazione

Fotocamera frontale con Retina Flash, Smart HDR 3, Stabilizzazione video di qualità cinematografica (1080p e 720p)

Compatibile con Apple Pencil (2ª generazione)

Fino a 10 ore di navigazione in Wi‑Fi o riproduzione video

Porta USB-C

Due speaker audio stereo

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0

Modelli Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular models

Opzioni di archiviazione da 64GB e 256GB

Il grosso, insomma, è molto simile tra i due dispositivi; ma esistono molte differenze significative che riguardano processore, dimensioni del display e fotocamere:

iPad mini

Display da 8.3″ con risoluzione di 2266 x 488 a 326 ppi

Design più compatto

Chip di ultima generazione A15 Bionic

Flash True Tone posteriore Quad-LED

Registrazione video a 1080p HD a 25fps, 30fps, o 60fps e Gamma dinamica estesa per i video fino a 30 fps

Fotocamera frontale 12MP ƒ/2.4 con zoom 2x, Center Stage e gamma dinamica estresa

5G 6GHz (solo versione WiFi+Cellular)

Compatibilità solo con tastiere Bluetooth

Peso fino a 297 grammi

Disponibile in Grigio Siderale, Rosa, Viola e Galassia

iPad Air Multi‑Touch retroilluminato LED da 10,9″ (diagonale) con tecnologia IPS e risoluzione di 2360 x 1640 a 264 ppi

Design più ampio

Chip A14 Bionic

Registrazione a 1080p HD a 60 fps

Fotocamera frontale da 7MP ƒ/2.2

4G LTE (solo versione WiFi+Cellular)

Smart Connector per connessione a tastiere Apple

Peso fino a 460 grammi

A livello tecnico, i due tablet includono praticamente le stesse soluzioni di design: la differenza principale, dunque, la fanno il peso e le dimensioni del display. Chi ha bisogno di un dispositivo piccolo e portatile preferirà un iPad mini, chi invece necessita di uno schermo ampio per la produttività punterà certamente su iPad Air. L'iPad mini è esattamente 52.2mm meno lungo e 43.7mm più stretto di un iPad Air, e ciò rende possibile tenerlo in una mano; tra l'altro, il mini è anche 163 grammi più leggero dell'Air.

Entrambi i dispositivi hanno la medesima cornice sottile attorno al display, tuttavia le dimensioni di iPad mini rendono la cornice di quest’ultimo proporzionalmente più pronunciata. Entrambi includono lo stesso display Liquid Retina con Ampia gamma cromatica (P3), True Tone, Rivestimento oleorepellente a prova di impronte, Display a laminazione completa, Rivestimento antiriflesso, Riflettanza 1,8%, Luminosità 500 nit. In pratica, l’unica differenza è nelle dimensioni del pannello.

L’iPad mini‌ infatti arriva a 8.3″ contro i 10.9″ di iPad Air, che si traduce in quasi il 45% di schermo in meno; tuttavia, il mini ha una densità maggiore di pixel (è un po’ più “Retina” insomma).

👉🏼 iPad mini è perfetto per leggere e giocare, a patto di avere una buona vista.

👉🏼 iPad Air è perfetto per la produttività, per guardare video e per lavorare con app affiancate.

Processore

Il processore A15 di iPad mini è più recente e più performante dell’A14 di iPad Air. La differenza non è così pronunciata, ma esiste: parliamo di un 10% di prestazioni in più su singolo core e 20% in più nelle operazioni multi-core; la grafica arriva a un 15%in più. Insomma, probabilmente la differenza nell’uso quotidiano non è così marcata, e forse passa perfino inosservata; ma se si compra il nuovo dispositivo come investimento per il futuro, un chip A15 Bionic risulta sicuramente più tutelante.

👉🏼 Il Chip A15 di iPad mini è solo marginalmente più potente dell’A14.

👉🏼 Il Chip A14 di iPad Air è già vecchio di un anno, e per qualche utente può fare la differenza.

Fotocamere

Entrambi i tablet hanno una fotocamera grandangolare da 12MP con apertura di diaframma ƒ/1.8 e zoom digitale 5x digital con Smart HDR 3, ma iPad mini arriva a 1080p a tutti i framerate, contro i 60fps di iPad Air‌. Inoltre, iPad mini‌ include un True Tone Flash Quad-LED.

La fotocamera frontale di iPad mini inoltre è molto più sofisticata perché include uno zoom 2x zoom e gamma dinamica estesa, contro la vecchia FaceTime‌ HD da 7MP ƒ/2.2 di ‌iPad Air‌. Il mini inoltre supporta Center Stage, la feature che pone il soggetto sempre al centro della ripresa mentre si muove durante le videochiamate.

👉🏼 Lato Fotocamera, iPad mini è consigliato a chi effettua videoconferenze o sporadiche riprese.

👉🏼 Lato Fotocamera, iPad Air è meno evoluto e dotato di tecnologie un po’ vecchiotte.

Connettività & Espandibilità

Sia iPad mini che iPad Air dispongono di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 ma mentre la versione WiFi+Cellulari di ‌iPad Air‌ si ferma a 4G LTE, il mini vanta 5G 6GHz.

👉🏼 Sul fronte Connettività Mobile, iPad mini garantisce maggiori velocità di navigazione.

👉🏼 Sul fronte Connettività Mobile, iPad Air è ancora valido ma meno performante.

Tuttavia, iPad Air dispone di Smart Connector magnetico che permette di collegare accessori e tastiere fisiche come la Magic Keyboard di Apple e ‌Smart Keyboard‌ Folio (oltreché tastiere Bluetooth e dispositivi di puntamento); iPad mini invece supporta solo le tastiere Bluetooth.

👉🏼 Come laptop-replacement, iPad Air se la cava molto meglio.

Quale Scegliere?

In generale, chi cerca uno schermo ampio per produttività, per informarsi e intrattenersi, si troverà benissimo con iPad Air che costa solo un centinaio di Euro in più. iPad mini -perfetto per bambini e per chi cerca mobilità estrema- costa un po’ caro per la fascia di prodotto in cui si colloca, ma d’altro canto include tecnologie molto recenti e soprattutto un processore di ultima generazione, lo stesso che che troviamo anche su iPhone 13.

Dunque, se cercate un tablet piccolo, maneggevole, leggero che sta in una mano ma potente e versatile, scegliete iPad mini; se invece eravate orientati per qualcosa di più completo, un’alternativa light al portatile, meglio iPad Air.

