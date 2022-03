Disponibili le nuove beta di iOS 15.4 e iPadOS 15.4, ma ci sono novità anche per Apple Watch, Apple TV e HomePod.

Con cadenza settimanale Apple sta rilasciando le nuove beta di tutti i suoi sistemi operativi. Sono infatti ora disponibili le Beta 5 di iOS 15.4 e iPadOS 15.4, sistemi operativi rispettivamente di iPhone e iPad. Ci sono novità rispetto alla release precedente?

Quelle odierne non introducono novità degne di novità ma migliorano la stabilità dei due sistemi operativi e risolvono diversi bug. Le nuove beta possono essere scaricate da tutti gli sviluppatori registrati all’Apple Developer Program recandosi in Impostazioni > Aggiornamento software.

iOS 15.4 introduce importanti novità, su tutte la possibilità di utilizzare il Face ID anche indossando un mascherina (e senza la necessità di un Apple Watch sul polso). Se vuoi saperne di più sull’ultimo upgrade del sistema biometrico, dai un’occhiata a questo articolo.

Altre new entry sono la voce non-binaria di Siri (non disponibile in Italia) e 30 nuove emoji, prossime al debutto su tutti i device di Apple.

Per quanto riguarda invece iPadOS 15.4, si segnala il debutto della novità più attesa degli ultimi mesi. Controllo Universale consente l’utilizzo di più Mac e iPad con un solo mouse/trackpad e un’unica tastiera. Per maggiori informazioni sulla feature, consulta questo articolo.

iOS e iPadOS 15.4 dovrebbero essere prossimi al debutto. Secondo Bloomberg, Apple avrebbe fissato il rilascio per metà marzo circa, magari subito dopo l’atteso evento che l’azienda di Cupertino dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore.

Non solo iOS e iPadOS

Come al solito, Apple non si è concentrata unicamente su iPhone e iPad. Per gli sviluppatori sono infatti disponibili anche watchOS 8.5, tvOS 15.4 e HomePod 15.4 Beta 5.

Anche in questo caso non ci sono novità da segnalare per i sistemi operativi di Apple Watch, Apple TV e HomePod rispettivamente. Solito giro di bug fix per tutti, in vista della release ufficiale.