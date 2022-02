Alcuni utenti segnalano la scomparsa di alcuni caratteri con la condivisione dei tweet tramite iMessage.

Di tanto in tanto gli utenti iOS scovano bug del sistema operativo di iPhone (ma che potrebbero “colpire” anche iPadOS e macOS) e li segnalano su forum e social network. L’ultimo è abbastanza insolito e riguarda iMessage: le anteprime dei tweet condivisi tramite il servizio di messaggistica sono prive di alcuni caratteri.

Ogni volta che un cinguettio viene inviato da una persona all’altra, l’app di sistema degli OS di Apple genera una precisa anteprima del contenuto. Il template prevede uno sfondo azzurro e la visualizzazione di tutto il contenuto testuale del post. Insomma, tramite iMessage, non è necessario aprire Twitter. O almeno, questa dovrebbe essere la norma.

Quello che sta succedendo ad alcuni utenti è che l’anteprima del tweet, per motivi ancora sconosciuti, elimina alcuni caratteri (solitamente il primo e l’ultimo).

Il bug, probabilmente causato da un problema lato server e dunque facilmente risolvibile in tempi rapidi, non sta colpendo tutti gli utenti iOS. Qui in redazione, ad esempio, non lo riscontriamo.

Parlando di Twitter, vi ricordiamo che la piattaforma social sta testando la velocità 2x per la riproduzione dei video, il pulsante “Non mi piace” e il nuovo formato Articles, che trasformerà il limite dei 280 caratteri in un ricordo.