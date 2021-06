Evento Speciale Apple il 7 giugno 2021, dopo WWDC

Sorpresa. Dopo il WWDC 2021, Apple ha in serbo un Evento Speciale che si terrà il 7 giugno, due ore dopo il WWDC.

In un video pubblicato su Apple Music, Cupertino ha fatto accenno a un misterioso “Evento Speciale” che si terrà il 7 giugno alle 12 p.m PT, cioè due ore il WWDC 2021. Niente nuovi prodotti né one more things: pare che si concentrerà sull’Audio a 360′ di Apple Music‌ (Spatial Audio).

Quando abbiamo letto di un evento speciale, ci sono subito venuti alla mente i prodotti extra che -molto poco abitualmente- Apple dovrebbe presentare al WWDC. Abbiamo pensato ai nuovi iPad con ricarica bidirezionale ma soprattutto ai MacBook Pro M2 con Porta micro SD, Magsafe, niente Touch Bar e processore di nuova generazione.

E invece sarà qualcosa di molto meno succoso, e soprattutto già ampiamente noto. Parliamo dell’audio Dolby Atmos a 360º che presto sarà disponibile per gli utenti Apple Music, in aggiunta allo streaming lossless di altissima qualità. Il marketing di Cupertino sta martellando sulla cosa da settimane, ma un evento dedicato solo a questo costituisce francamente una sorpresa inaspettata.

L’Evento Speciale si terrà alle 12 p.m PT del 7 giugno, vale a dire alle 21.00 ora italiana. Ma qualcosa ci dice che non sarà né epico né interessante come il WWDC. Vi aggiorneremo su tutte le novità: restate sintonizzati.

Audio 360º e Dolby Atmos

Un nuovo nuovo per Apple Music permette di ascoltare i brani con audio spaziale a 360° grazie a Dolby Atmos. I prezzi degli abbonamenti restano invariati: Studenti 4,99€ al mese, Individuale a 9,99€ al mese e Famiglia 14,99€ al mese.

Dolby Atmos è un formato audio che permette di mixare il suono in modo che gli strumenti sembrino disposti intorno a chi ascolta. Per poter accedere a questa meraviglia, tuttavia, servono l’ultima versione dell’app Apple Music su iPhone, iPad, Mac e Apple TV e dei diffusori/cuffie/auricolari compatibili, oltreché iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 e tvOS 14.6 o versioni successive.

“La compressione audio lossless è un tipo di compressione su base matematica che riduce le dimensioni del file originale preserva tutti i dati del file originale. Il che significa che ascolterete i brani nella qualità master originale: è il file audio uscito dallo studio di registrazione dell’artista; la contropartita è che questo tipo di streaming musicale richiede molta più larghezza di banda e spazio d’archiviazione rispetto ad AAC.”

Per saperne di più sull’argomento, vi rimandiamo al nostro post di approfondimento: Apple Music Lossless & Dolby Atmos: Feature, Limiti e compatibilità.