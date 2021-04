Effettuare videochiamate WhatsApp da Mac e PC

Giacomo Martiradonna,

Alla buon ora, Zuckerberg. Incalzata dalla concorrenza (un altro dei tanti meriti di Telegram), WhatsApp ha fatto quel che avrebbe dovuto anni fa. Ecco come effettuare chiamate audio e video WhatsApp da Mac e PC.

Le chiamate video sono state introdotte su WhatsApp dal lontano 2016, eppure fino ad oggi -per imperscrutabili motivi- non erano mai state ancora portate su computer. Fino ad oggi, per l’appunto. Con l’ultima versione dell’app per macOS e Windows la lacuna è stata finalmente e tardivamente colmata.

Chiamate WhatsApp da Mac & PC

La nuova feature è stata lanciata in queste ore, e sarà gradualmente disponibile per tutti gli utenti nei prossimi giorni. I pre-requisiti sono:

Ultima versione di WhatsApp installata e configurata su iPhone/Android

Ultima versione di WhatsApp per Mac/PC installata e configurata su macOS o Windows

Fotocamera e microfono (iMac e MacBook sono già a posto; per Mac mini e Mac Pro servirà un acquisto a parte)

Inoltre, ci sono un paio di limitazioni che è importante conoscere: per il momento, niente chiamate da WhatsApp Web, e soprattutto niente videochiamate di gruppo da computer. “Le chiamate vocali e le videochiamate di WhatsApp sono ora disponibili sulla versione desktop dell’applicazione in modalità one-to-one” si legge sul blog della società. “In futuro, estenderemo questa funzionalità anche alle videochiamate e chiamate vocali di gruppo. In futuro, estenderemo questa funzione anche alle chiamate vocali e videochiamate di gruppo.”

Una bella notizia che farà felici gli utilizzatori della piattaforma, che non sono pochi. Considerate infatti che, solo nella giornata di Capodanno 2020, si è registrato il record di 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate in un solo giorno.

Grazie a questa nuova funzione, si potrà interagire più facilmente con i propri colleghi, vedere i familiari in modo più chiaro su uno schermo più grande e muoversi liberamente mentre si parla. Le chiamate desktop sono state progettate in modo che funzionino sia con l’orientamento verticale che con quello orizzontale. La schermata della chiamata apparirà in una finestra separata e ridimensionabile, che rimarrà sempre in primo piano sullo schermo del computer, in modo da non doverla cercare tra le schede del browser o tra le altre finestre aperte.

Videocall WhatsApp da Mac e PC

Per effettuare una videochiamate o una chiamate voce via WhatsApp da Mac o PC, è sufficiente aggiornare all’ultima versione dell’applicazione; cosa che, di solito, fa automaticamente l’app non appena è disponibile un update. Dopodiché, sarà tutto pronto:

Fate clic su un contatto nella colonna di sinistra; come detto, potete avviare chiamate da computer solo in conversazioni uno a uno; coi gruppi non funziona. Fate clic sull’icona della videocamera o della cornetta telefonica in alto a destra per avviare rispettivamente una chiamata video o una chiamata audio.

Se iniziate con la chiamata audio e desiderate commutare al video, semplicemente premete l’icona della videochiamata durante la conversazione.

