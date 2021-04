WhatsApp, trasferire le chat da Android a iOS e viceversa

Giacomo Martiradonna,

Incalzata dall’agguerrita concorrenza di applicazioni migliori tipo Telegram, WhatsApp ha deciso finalmente di rendere possibile una feature che gli utenti hanno atteso per anni: la migrazione delle chat da Android a iOS e viceversa. Ecco come funziona il tutto.

Per ragioni imperscrutabili, WhatsApp non ha mai voluto implementare una feature che consentisse agli utenti di passare l’archivio delle chat da un ecosistema all’altro; ciò ha portato alla nascita d’una selva di utility e app non ufficiali (e spesso non gratuite) che consentivano di colmare l’inspiegabile lacuna.

Presto però le cose dovrebbe cambiare. Pare infatti che WhatsApp stia testando proprio una feature di migrazione che permetterà di spostare in un tocco la libreria delle chat completa di elementi multimediali tra iOS e Android. L’unico requisito è che entrambi i dispositivi siano aggiornati all’ultima versione dell’app.

La novità va inquadrata in un progetto più grande che permetterà finalmente di utilizzare il medesimo account WhatsApp contemporaneamente su più dispositivi. Esattamente come fa Telegram, e sostanzialmente qualunque altra app di messaggistica, da sempre. Meglio tardi che mai.

WhatsApp da Android a iOS (e viceversa)

“Come si vede dallo screenshot” scrive WABetaInfo che per prima ha pubblicato lo scoop, “WhatsApp consentirà di migrare la cronologia chat da WhatsApp per iOS a WhatsApp per Android. Ovviamente sarà consentito anche il processo opposto. Quando l’utente cerca di collegare un dispositivo con un sistema operativo differente al proprio account WhatsApp, viene sempre richiesto di aggiornare all’ultima versione di WhatsApp disponibile su App Store […], per evitare incompatibilità con la versione Android. Sfortunatamente non c’è una data di rilascio.”

Fino ad oggi, gli utenti richiusi nel proprio recinto dorato; su iOS il backup delle chat viene infatti eseguito su iCloud, mentre Android fa i suoi backup su Google Drive; e le due realtà non si parlavano. In futuro invece basterà tentare di collegare al proprio account ad un dispositivo con sistema operativo diverso, e il wizard di migrazione partirà da sé. Basterà aprire:

WhatsApp → Impostazioni → Sposta chat su Android Premere Aggiorna ora se richiesto

La procedura richiederà qualche minuto, a seconda delle dimensioni dell’archivio chat. Nel trasferimento saranno inclusi tutti gli elementi multimediali, inclusi gif animate, video, audio, documenti e così via. Sfortunatamente, la feature è attualmente in fase di sviluppo e non esiste ancora una data di rilascio programmata. Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità.