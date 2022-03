L’italiana Cellularline ha lanciato sul mercato The One, il nuovo caricabatterie per la ricarica rapida dei device Apple.

Pochi anni fa, la svolta “green” di Apple ha raccolto consensi ma anche alcune critiche. Stiamo parlando della decisione di rimuovere dalla confezione di vendita degli iPhone il caricabatterie. Una scelta condivisibile, volta a ridurre il numero di rifiuti tech che inquinano il pianeta, ma che per molti utenti si traduce in un acquisto obbligato dell’accessorio. Ma quale acquistare? A quale brand affidarsi? Un nome da prendere in considerazione è certamente Cellularline.

Quasi in contemporanea con l’evento “Peek Performance” dell’8 marzo, il primo del 2022 per Apple, l’italiana Cellularline ha aggiornato il suo già nutrito listino di prodotti con The One, un caricabatterie da rete da 30W di potenza e dunque perfetto per caricare iPhone, iPad e altri dispositivi dell’azienda di Cupertino alla massima velocità.

© Cellularline

L’accessorio ha dimensioni contenute, è leggero, e soprattutto è provvisto di una porta USB-C. Lo si può dunque utilizzare con i cavi dati in dotazione con l’acquisto dei più recenti dispositivi Apple. All’interno della confezione di un iPhone 13, ad esempio, il cavo non è più di tipo USB-A (come tanti anni fa), ma è da USB-C a Lightning. In quella del nuovo iPad Air è incluso invece il cavo da USB-C a USB-C.

Cosa significa questo? Che The One è compatibile con tutti i modelli di Apple Watch, iPhone e iPad, e con i più recenti Macbook, come il MacBook Air M1. Nell’elenco dei dispositivi supportati trovano spazio anche il nuovo iPhone SE e il già citato iPad Air di quinta generazione, entrambi presentati durante il keynote di inizio marzo.

Stando a quanto comunicato dalla società reggiana, The One – sfruttando la ricarica rapida – può portare la batteria di iPhone SE da zero al 50% in soli 30 minuti. Davvero niente male.

© Apple

Infine, concludiamo con due caratteristiche fondamentali ma che spesso non vengono prese in considerazione dagli utenti in fase d’acquisto, optando magari per un device meno sicuro. Il nuovo caricabatterie di Cellularline è ottimizzato per salvaguardare la batteria e integra un circuito di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

The One è già disponibile all’acquisto. Lo trovi sullo store digitale di Cellularline al prezzo di 29,95 euro.