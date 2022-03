Disponibile all’acquisto da pochi giorni, iPad Air 5 è il protagonista del nuovo spot pubblicitario di Apple.

Sono ormai diversi anni che Apple descrive i suoi iPad (eccezion fatta per il Mini, forse) come dei dispositivi talmente versatili, affidabili e potenti da poter prendere il posto di un tradizionale computer. Il concetto viene ribadito molto spesso, in particolare da quando i tablet dell’azienda di Cupertino hanno abbracciato processori per laptop e computer desktop. Tra questi, anche il nuovo iPad Air 5.

Presentato all’evento “Peek Performance” dell’8 marzo, l’iPad Air di quinta generazione non punta su un nuovo look (praticamente identico a quello del modello precedente), ma sulle prestazioni, a casa e non. Il cuore pulsante del nuovo tablet è infatti il chip M1, motore – ad esempio – di diversi MacBook e anche dell’ultimo iMac da 24 pollici. Al processore bisogna aggiungere la connettività 5G – esclusiva delle configurazioni Wi-Fi + Cellular – che permette di navigare alla massima velocità anche in assenza di una linea Wi-Fi.

© Apple

iPad Air 5 è ufficialmente acquistabile dal 18 marzo, con disponibilità ballerina, e in occasione del debutto sul mercato, Apple ha realizzato un nuovo spot che mette in evidenza le potenzialità della new entry.

Intitolato “Election”, lo spot è ambientato in una scuola statunitense, nel periodo delle elezioni del presidente di classe (o rappresentante di classe, se preferite). I candidati, per conquistare voti, si lanciano in campagne con slogan, gadget e brevi video. Il tutto viene splendidamente realizzato con degli iPad Air 5.

Lo spot pubblicitario si conclude con un messaggio abbastanza chiaro da parte di Apple: “il tuo prossimo computer… non è un computer”.

Acquista iPad Air 5, anche a rate

iPad Air Wi-Fi

iPad Air Wi-Fi + Cellular