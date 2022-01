Beats Studio Buds, nuovo firmware disponibile: ecco come aggiornare

Apple ha appena aggiornato il firmware degli Beats Studio Buds. Ecco come verificare la versione che hai e come aggiornare.

Nelle scorse ore, Apple ha reso disponibile una nuova versione del firmware dedicato a Beats Studio Buds, i nuovi auricolari lanciati a giugno dell’anno scorso. Il nuovo software, riconoscibile dal numero di build 10M359, sostituisce il precedente 9M6599.

Come Aggiornare

Purtroppo, Apple non svela le novità presenti nelle nuove versioni di firmware dei suoi auricolari wireless, né prevede una procedura di aggiornamento manuale: l’intera procedura di update è gestita automaticamente e senza fili. Sembra sia possibile “incentivare” la procedura di update infilando gli auricolari nella custodia di ricarica e ponendo poi quest’ultima a suo volta in ricarica. In alternativa, anche l’eliminazione dell’abbinamento con iPhone (in Impostazioni → Bluetooth) e facendo un abbinamento ex nuovo, possa forzare il processo di aggiornamento. Altrimenti, basta attendere.

Verificare l’Aggiornamento

Per verificare che l’update sia stato installato, basta seguire questi passaggi:

Assicurati di aver abbinato e collegato le Beats all’iPhone Apri l’app Impostazioni Tocca Generali Tocca Informazioni Tocca Beats Studio Buds Guarda la voce “Versione Firmware”

Gli auricolari Beats sono stati lanciato per competere con AirPods, ma con un design più sportivo e privo di gancio per orecchio. A parte questo, ereditano dagli auricolari bianchi gran parte delle feature, inclusa la Cancellazione Attiva del Rumore e il design privo di stelo che vedremo nelle prossime generazioni di AirPods.