iOS 15.5: Supporto ad Apple Pay per i Bancomat

Con il prossimo aggiornamento di iOS, potrete aggiungere la carta Bancomat come sistema di pagamento Apple Pay in Wallet. FINALMENTE 💳🏧

L’ultima beta di iOS 15.5 nasconde una chicca che farà felici molti utenti. Con la prossima versione del sistema operativo mobile di Apple arriva il supporto ad Apple Pay per le carte Bancomat italiane.

Uno degli ostacoli più grossi alla diffusione di Apple Pay nel nostro Paese (oltre all’atavica diffidenza verso i pagamenti elettronici), sta nel fatto che il supporto è limitato ai circuiti Visa e Mastercard, sia di credito che di debito. Tuttavia, presto verranno supportati anche circuiti diversi come l’italico Bancomat e il belga Bancontact.

Lo rivelano tracce di codice trovati all’interno della seconda beta di iOS 15.5 rilasciata agli sviluppatori. Ciò significa che presto potremo aggiungere come metodo di pagamento anche le diffusissime carte abilitate al solo circuito Bancomat.

La procedura sarà la solita di sempre:

Aprite Wallet e toccate il “+” in alto a destra (se non vi compare la sezione Apple Pay, leggete qui sotto)

Seguite i passaggi su schermo e immette la password quando richiesto.

Verranno verificate le informazioni.

La carta comparirà nell’elenco.

Non conosciamo la data esatta in cui verrà formalizzato l’annuncio, ma di sicuro avverrà dopo il rilascio della versione definitiva di iOS 15.5. Dunque, da maggio in poi, ogni momento è buono.

Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità a riguardo.

Leggi anche: