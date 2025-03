Apple Wallet, le Account Card arrivano in nuovi paesi europei

Importanti novità per gli utenti Apple in Europa: la Apple Account Card, lanciata nel 2022, si espande in sei nuovi mercati europei, tra cui Italia, Regno Unito, Svizzera, Spagna, Svezia e Austria. Questo strumento, integrato nella Wallet app, consente di gestire facilmente il saldo dell’account Apple, utilizzabile per acquisti di prodotti fisici, app, abbonamenti e altri Apple servizi.

Con un’interfaccia intuitiva, la Apple Account Card può essere aggiunta in pochi passi: basta accedere all’app Wallet, selezionare il simbolo “+” e seguire le istruzioni. La ricarica del saldo è semplice e avviene tramite carte di credito o debito collegate, oppure con gift card Apple Store. Questa funzionalità rappresenta un significativo passo avanti nel panorama dei pagamenti digitali, sempre più centrali nella vita quotidiana.

L’espansione nei nuovi mercati europei rientra in una strategia più ampia di Apple per consolidare la propria posizione nel settore fintech. Secondo Nicolás Alvarez, la disponibilità della Apple Account Card nei nuovi paesi è già attiva o lo sarà a breve. Attualmente, la guida online Apple indica che la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti, ma potrebbe essere aggiornata presto. Questo passo non solo rafforza l’accessibilità ai servizi Apple, ma incentiva anche la fidelizzazione degli utenti, che trovano un ecosistema sempre più integrato e completo.

Guardando al futuro, l’Apple Account Card potrebbe essere solo l’inizio di un percorso verso nuove soluzioni di pagamento innovative. Grazie alla robusta infrastruttura della Wallet app, Apple ha il potenziale per introdurre funzionalità ancora più avanzate, rendendo la gestione delle finanze personali sempre più pratica e sicura. Con l’inclusione di mercati chiave come Italia e Spagna, Apple conferma la sua capacità di anticipare le esigenze degli utenti, offrendo strumenti che semplificano la vita e rafforzano il legame con il brand.