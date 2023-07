Spotify non supporta più i pagamenti in-app tramite Apple Pay

Spotify sta facendo un importante annuncio agli utenti che ancora utilizzano gli abbonamenti in-app su iOS: non supporterà più questa opzione di pagamento. Gli utenti che hanno un abbonamento Spotify Premium attivo e che si sono iscritti tramite l’App Store stanno ricevendo una comunicazione via e-mail, che informa che il sistema di fatturazione di Apple non sarà più accettato come metodo di pagamento valido. Di conseguenza, se desiderano mantenere l’abbonamento Premium, dovranno rinnovare l’iscrizione tramite il sito web di Spotify.

Spotify non accetta più pagamenti tramite Apple Pay per evitare le commissioni

Questa mossa da parte di Spotify segue una decisione presa alcuni anni fa di rimuovere l’opzione di abbonamento in-app per i nuovi utenti su iOS, al fine di evitare la commissione del 30% addebitata da Apple. Tuttavia, gli utenti di lunga data che si abbonano ancora tramite l’app iOS stanno ancora pagando prezzi più elevati e Spotify è costretta a pagare la commissione del 30% ad Apple per gli abbonamenti effettuati tramite iPhone e iPad. Ora, eliminando gli acquisti in-app, Spotify non dovrà più versare alcuna commissione ad Apple.

Questa decisione di Spotify segue anche il cambiamento di politica di Apple che consente agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso pagamenti effettuati tramite siti web esterni. Prima di marzo 2022, questa pratica era vietata, ma ora le app iOS possono invitare gli utenti ad abbonarsi a servizi a pagamento tramite siti web, a condizione che non utilizzino gli acquisti in-app di Apple.

Non è solo Spotify ad abbandonare gli abbonamenti in-app sull’App Store. Netflix ha rimosso questa opzione dalla sua app per iOS nel 2018 e l’anno scorso ha iniziato a indirizzare gli utenti a terminare l’abbonamento tramite il sito web della piattaforma.

Queste decisioni degli sviluppatori di app riflettono anche l’impatto delle modifiche legislative. Ad esempio, il Digital Markets Act europeo, recentemente approvato dal parlamento europeo, obbligherà Apple a consentire agli sviluppatori di distribuire app al di fuori dell’App Store su iOS. Ciò avrà un impatto significativo sull’azienda, poiché l’App Store rappresenta una fonte importante di entrate per Apple.