Visa, Mastercard e American Express in corsa per Apple Card

Visa alza la posta in gioco nella competizione per conquistare la gestione della rete di pagamento della Apple Card. Dopo le ingenti perdite accumulate da Goldman Sachs, che ha deciso di abbandonare il ruolo di banca emittente, Apple è alla ricerca di nuovi partner sia per l’emissione che per il network della sua carta di credito.

La mossa di Visa è particolarmente audace: l’azienda ha offerto un anticipo di 100 milioni di dollari per sostituire Mastercard come attuale network di pagamento. Questa cifra, raramente vista in progetti di carte con volumi più contenuti, sottolinea l’importanza strategica della collaborazione con Apple nel settore dei pagamenti digitali.

Nel frattempo, American Express propone una soluzione integrata, candidandosi sia come emittente che come network, eliminando così la necessità di una banca intermedia. Mastercard, dal canto suo, non intende perdere la posizione e valuta di integrare la sua piattaforma Finicity nell’ecosistema Apple per offrire nuove funzionalità.

La competizione si svolge in un contesto delicato per Apple, le cui ambizioni nel settore finanziario incontrano resistenze da parte delle istituzioni tradizionali. Tuttavia, per le banche che si propongono come emittenti – tra cui Synchrony, Chase e Capital One – la partnership rappresenta un’occasione unica per essere al centro dell’innovazione nei pagamenti digitali accanto a uno dei marchi più influenti al mondo.