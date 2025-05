Apple espande Tap to Pay su iPhone in Europa e annuncia nuove funzionalità

Apple ha annunciato una nuova e significativa espansione della funzionalità Apple Tap to Pay, estendendola a otto nuovi paesi europei. Questa innovazione trasforma gli iPhone in terminali di pagamento contactless senza necessità di hardware aggiuntivo. Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Grecia, Islanda, Lussemburgo e Malta sono i nuovi paesi che beneficeranno di questa tecnologia. Inoltre, in Italia è previsto il lancio della funzione tap to provision, un’ulteriore semplificazione per gli utenti italiani.

Introdotta inizialmente negli Stati Uniti nel 2022, la tecnologia permette ai modelli di iPhone XS e successivi di accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte contactless e altri portafogli digitali. Grazie a sistemi di crittografia avanzata, ogni transazione garantisce alti standard di sicurezza e protezione dei dati. Questo rappresenta un passo avanti nell’offrire un’esperienza di pagamento fluida e affidabile.

I commercianti dei nuovi paesi potranno sfruttare piattaforme di pagamento sia locali che internazionali. In Belgio, ad esempio, i servizi saranno disponibili tramite partner come Adyen, Mollie e Pay.nl, mentre in Grecia si prevede l’implementazione di NBG Pay. Questo supporto diversificato consente una maggiore accessibilità e flessibilità per i commercianti, rispondendo alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Un’attenzione particolare va all’Italia, dove la futura introduzione della funzione tap to provision rivoluzionerà il modo in cui gli utenti aggiungono le loro carte al portafoglio digitale. Sarà sufficiente avvicinare la carta fisica all’iPhone per registrarla automaticamente, eliminando la necessità di inserire manualmente i dati.

L’espansione di Apple Pay riflette la strategia globale di Apple di rendere i pagamenti digitali più accessibili e convenienti. L’azienda risponde così alle esigenze di commercianti e consumatori, promuovendo una transizione verso un’economia sempre più digitale. Con la crescente diffusione dei pagamenti contactless tramite iPhone, Apple si posiziona come leader nell’innovazione tecnologica nel settore dei pagamenti elettronici.