Account Apple Perso? Impostare un account di recupero

Se avete dimenticato o smarrito le credenziali iCloud, ora c’è un modo in più di recuperarle: basta impostare un account di recupero.

L’account iCloud è il forziere che protegge tutti i nostri dati digitali sui dispositivi Apple, in formato crittografato. Quando ne dimentichiamo la password (o il codice del dispositivo), il servizio di recupero dati iCloud può darvi una mano a ottenerne nuovamente l’accesso; ma è importante agire prima, designando un contatto di recupero. Ecco come.

A partire da iOS 15, ci sono 3 modi standard di riguadagnare l’accesso a un account dimenticato, perso o bloccato. In generale, il metodo d’elezione consiste nell’effettuare il recupero da un altro dispositivo considerato sicuro e su cui è già stato eseguito l’accesso. Dunque, se avete anche un Mac o un iPad configurati col medesimo account iCloud, avrete sempre la certezza di risolvere.

I metodi di recupero sono 3:

Servizio di recupero dati di iCloud

Contatto di Recupero

Chiave di recupero

Password, foto, messaggi, musica, acquisti, documenti Pages e tutto il resto: su iCloud c’è la nostra intera vita digitale. Per questo è davvero importante non dimenticare mai il proprio Apple ID; e in caso di problemi, sarebbe sempre buona norma aver impostato per tempo una chiave o un contatto di recupero.

La prima è una sorta di super password che permette di recuperare l’accesso completo all’account Apple, in caso di difficoltà a ricordare le credenziali; tuttavia, è importante sottolineare che, in caso di smarrimento della chiave di recupero e nell’impossibilità di accedere da altri dispositivi sicuri, Apple non sarà in grado di ripristinare l’accesso all’account: in altre parole, se create la chiave di recupero e la dimenticate, il vostro ID Apple andrà perduto per sempre.

Il Recupero dati di iCloud invece è un servizio automatizzato che può aiutare a visualizzare su iCloud.com alcuni dati tra cui foto, note, promemoria e backup dei dispositivi, senza prima richiedere l’accesso da dispositivi Apple considerati sicuri. Tuttavia, questo livello di protezione prevede che Apple abbia costantemente accesso ai vostri dati per poterli recuperare; restano come al solito escluse informazioni sensibili e di salute, password e portachiavi. In altre parole, è tutt’altro che ottimale.

L’opzione migliore è senza dubbio la designazione di un Contatto di Recupero; la fregatura è che l’operazione va fatta prima di perdere l’accesso al proprio account iCloud. Pertanto, il consiglio è di effettuarla ora -mentre leggete queste parole- e di non rimandare oltre; tanto più che richiede letteralmente 10 secondi.

Quando si specifica uno o più account di recupero, si sta sostanzialmente chiedendo a una persona di fiducia di aiutarci a reimpostare la password e recuperare l’accesso al nostro account iCloud, se dovessimo dimenticarne la password. E intendiamoci: la feature non consente a terzi di accedere ai vostri dati: semplicemente, le persone di fiducia costituirebbero un’opzione in più (oltre al vecchio numero di telefono e agli altri dispositivi considerati sicuri) per ricevere un codice che poi servirà per l’accesso vero e proprio all’account. Tutto qua.

Creare un Contatto di Recupero

Per impostare un contatto di recupero, dopo aver aggiornato ad iOS 15, è sufficiente fare così:

Aprite Impostazioni Toccate [Nome Cognome] in alto per entrare nelle impostazioni iCloud Scegliete quindi Password e sicurezza → Recupero account Toccate Aggiungi contatto di recupero e seguite le istruzioni su schermo. La persona designata dovrà avere almeno 14 anni e possedere utilizzare un dispositivo Apple.

Se avete già impostato In Famiglia, il sistema vi proporrà automaticamente alcuni familiari; ma non è un vincolo: potete aggiungere chiunque, purché abbia almeno un dispositivo aggiornato ad iOS 15, iPadOS 15 o macOS 12 Monterey.

E se in futuro doveste dimenticare la password di iCloud o per qualche motivo non riusciste ad accedere al vostro Apple ID, avrete un’opzione in più: quella di far ricevere un codice di 6 cifre al contatto di recupero. Volendo, e come detto, è possibile indicare più contatti di recupero ma è importante sottolineare che questa funzionalità non c’entra nulla con l‘Eredità Digitale. Quest’ultima è infatti la feature di iOS 15 che permette di indicare un “contatto erede” che può accedere al nostro account in caso di morte.