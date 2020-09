Apple Watch Series 6 VS. SE: Somiglianze & Differenze

Giacomo Martiradonna,

All’Evento Time Flies di inizio settimana, Apple ha presentato due nuovi modelli di orologio smart: Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE. Due dispositivi che condividono molte caratteristiche, ma con due prezzi nettamente diversi: ecco cosa li accomuna e cosa invece li rende diversi.

Il Series 6 rappresenta un’importante evoluzione del Series 5: processore SiP S6, chip U1 ultra-wideband (che servirà per AirTag) e saturimetro integrato per misurare i livelli di ossigenazione del sangue, il tutto a partire da 439€. Apple Watch SE, invece, ha lo stesso altimetro always-on, il sensore cardiaco e il medesimo design con scocca resistente all’acqua; ma ad un prezzo nettamente più competitivo: si parte da 309€.

Per aiutarvi a compiere una scelta ragionata sul dispositivo più indicato per le vostre esigenze, ecco un breve compendio delle somiglianze e differenze tra Series 6 e SE.

Feature in Comune

La maggior parte delle caratteristiche tra i due modelli sono pressoché identiche. Eccole nel dettaglio:

cassa da 44mm o 40mm

Stesso Display Retina LTPO OLED (luminosità 1.000 nit)

GPS o GPS + Cellular

Processore 64‑bit dual-core

Chip W3 wireless

Corona Digitale con Feedback Aptico

Sensore cardiaco ottico

Notifiche battito eccessivo o basso, e aritmie

Chiamate emergenza, SOS Emergenza, Rilevamento Cadute

Monitoraggio Rumore

Resistenza Acqua fino a 5o metri, cassa “swimproof”

WiFi e Bluetooth 5.0

Supporto per Configurazione in Famiglia (per modelli GPS + Cellular)

Bussola e altimetro always-on

Capacità 32GB

Batteria da 18 ore

Feature Diverse

Sono le funzionalità più avanzate che rendono unici i due dispositivi, e in particolar modo ECG e saturimetro. Dunque, chi ha bisogno di qualcuna di queste feature, dovrà per forza di cose propendere per il Series 6.

Apple Watch Series 6

Display Always-On

Chip S6 SiP con processore 64‑bit dual-core

Chip U1 ultra-wideband

App Livelli O2

App ECG

Saturimetro, sensore ECG e sensore cardiaco ottico di seconda generazione

Durata batteria ottimizzata per determinati tipi di allenamento, ricarica più veloce

Nuovi colori Blu e RED

Apple Watch SE

Display Retina con spegnimento

Chip S5 SiP con processore 64‑bit dual-core

Singolo Sensore cardiaco ottico

Vale la Pena?

Per decidere se l’assenza o la presenza di una determinata feature valga il costo aggiuntivo da sobbarcarsi per il Series 6, bisogna entrare un po’ più nel merito della questione.

Display: Sono praticamente uguali, ma il Series 6 è sempre attivo, il che significa che non dovete tirar su il polso per accenderlo e leggerne i contenuti. A parte questo, luminosità e risoluzione sono identici.

Sono praticamente uguali, ma il Series 6 è sempre attivo, il che significa che non dovete tirar su il polso per accenderlo e leggerne i contenuti. A parte questo, luminosità e risoluzione sono identici. Processore: Entrambi i modelli hanno un processore dual-core a 64‑bit, ma l’S6 di Apple Watch Series 6 è basato sull’A13 Bionic di iPhone 11 e garantisce il 20% di prestazioni in più. L’SE invece usa il processore S5 del vecchio Series 5.

Entrambi i modelli hanno un processore dual-core a 64‑bit, ma l’S6 di Apple Watch Series 6 è basato sull’A13 Bionic di iPhone 11 e garantisce il 20% di prestazioni in più. L’SE invece usa il processore S5 del vecchio Series 5. U1 Ultra-Wideband Chip: Per il momento non serve praticamente a niente. Ma in futuro tornerà utile per AirTag, il portachiavi smart di Cupertino, e per Carkey, la feature che trasforma iPhone e Apple Watch nelle chiavi della macchina.

Per il momento non serve praticamente a niente. Ma in futuro tornerà utile per AirTag, il portachiavi smart di Cupertino, e per Carkey, la feature che trasforma iPhone e Apple Watch nelle chiavi della macchina. Monitoraggio Salute: Se vi stanno a cuore ossimetro e ECG, la scelta obbligata è Apple Watch Series 6; d’altro canto, un ossimetro su Amazon costa 20€ incluse spedizioni. Insomma, valutate voi quanto valga la pena spendere 130€ in più solo per questo. L’ECG, d’altro canto, può individuare fibrillazioni atriali e salvare vite umane. Quest’ultima feature potrebbe valere da sola il costo maggiorato per alcune fasce di utenza.

Se vi stanno a cuore ossimetro e ECG, la scelta obbligata è Apple Watch Series 6; d’altro canto, un ossimetro su Amazon costa 20€ incluse spedizioni. Insomma, valutate voi quanto valga la pena spendere 130€ in più solo per questo. L’ECG, d’altro canto, può individuare fibrillazioni atriali e salvare vite umane. Quest’ultima feature potrebbe valere da sola il costo maggiorato per alcune fasce di utenza. Batteria & Design: Quanto al resto, la batteria ha la medesima durata, e il design è spiccicato. La differenza però sta nei materiali usati: il Series 6 è disponibile in alluminio, acciaio e titanio, laddove l’SE solo in alluminio. Pertanto, il Series 6 può essere acquistato in Argento, Grigio Siderale, Oro, Blu o Rosso, in Argento, Grafite o Oro in acciaio, e in Titanium o Nero se in titanio. Apple Watch SE‌ invece è disponibile solo in Argento, Grigio Siderale o Oro

In ultima analisi, Apple Watch Series 6 rappresenta un ottimo prodotto soprattutto per chi pretende tutta la potenza delle ultime tecnologie; la differenza con un Series 4 o 5 non è così marcata, ma rappresenta certamente un ottimo investimento per chi è fermo al Series 3 o modelli precedenti.

D’altro canto, data la maggiore accessibilità, c’è da scommettere che il modello più popolare sarà Apple Watch SE; non è soltanto un “vecchio” orologio, ma un dispositivo tutto nuovo, con alcune tecnologie di ultima generazione. La domanda è: quanto vi stanno a cuore display sempre attivo, ECG e saturimetro? Perché in ultima istanza, è lì che si gioca tutta la partita.

