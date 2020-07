Ninja, Dodo, gesti italiani: i nuovi Emoji in arrivo su iPhone

Di Giacomo Martiradonna venerdì 17 luglio 2020

Ninja, dodo, gesti italiani, boomerang e scarrafone. Sono alcuni dei nuovi Emoji, prossimamente in arrivo sugli schermi dei vostri iPhone e iPad.

Entro la fine dell'anno, sbarcherà su iPhone e iPad una valanga di nuovi Emoji che contempla Ninja, Dodo, scarrafone, bubble tea e l'italianissimo gesto delle dita unite. Ecco l'elenco completo delle novità.

Le nuove faccine fanno parte dell'aggiornamento allo standard Emoji 13 e includono le seguenti opzioni:





Facce: Faccina che si sganascia con lacrima, Faccina con mascherina.

Persone: Ninja, Persona in smoking, Donna in smoking, Persona con velo, Uomo con velo, Donna che allatta, Persona che allatta, Uomo che allatta, Babbo/a Natale, Abbraccio.

Parti del corpo: Gesto italiano, Cuore anatomico, Polmoni anatomici.

Animali: Gatto nero, Bisonte, Mammut, Castoro, Orso Polare, Dodo, Foca, Scarafaggio, Blatta, Mosca, Verme.

Cibo: Mirtilli, Olive, Peperone, Pagnotta, Fonduta, Bubble Tea.

Casa: Pianta in vaso, Teiera, Piñata, Bacchetta magica, Matrioska, Ago da cucito, Specchio, Sturalavandini, Trappola per topi, bacinella, Spazzolino da denti.

Vestiti: Infradito, Elmetto militare.

Strumenti musicali: Fisarmonica, Tamburo Long.

Varie: Piuma, Roccia, Legno, Casetta, Camion, Pattini, Nodo, Monetina, Boomerang, Cacciavite, Sega da carpentiere, Uncino, Scala, Ascensore, Lapide, Credenza, Simbolo Transgender, Bandiera Transgender.



Ovviamente, per molti di essi sono incluse 55 varianti complessive di pelle, cui si aggiungono molte persone neutre e diversi colori per le mascherine nei Memoji. I nuovi Emoji arriveranno entro la fine dell'anno, probabilmente in un aggiornamento di iOS 14. Il prossimo aggiornamento degli Emoji è previsto non prima del 2022.



