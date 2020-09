Nuovi Emoji 2021: cuore in fiamme, donna barbuta e altri

Giacomo Martiradonna,

Lo Unicode Consortium ha appena stilato la lista definitiva dei nuovi Emoji che verranno lanciati nel 2021. Serviranno per mostrare sollievo o confusione, o per rivelare che il vostro cuore è in fiamme. Ecco le new entry in arrivo sul vostro telefonino.

Diversamente che in passato, la lista de nuovi Emoji 2021 è molto corta, e la ragione è semplice: la pandemia da Covid-19 ne ha rallentato lo sviluppo. E non possiamo neppure lamentarcene, perché da come si erano messe le cose, sembrava che l’anno prossimo non avremmo avuto neppure una nuova faccina. Meglio di niente, insomma.

Le uniche novità saranno nuovi mix di tonalità di colore per gli Emoji di coppia con cuore, a cui si aggiungeranno queste inedite faccine:

Faccine che sbuffa

Faccina tra le nuvole

Faccina con occhi a spirale

Cuore in fiamme

Cuore in guarigione

Donna con barba

Persona con barba

Le ultime due, ovviamente, saranno declinate in tutti i possibili fenotipi e colori di barba, per un totale di circa 200 nuove aggiunte; molte delle quali, per l’appunto, sono solo varianti dello stessa tema.

Ovviamente, queste sono solo le indicazioni del Consorzio; poi, i vari produttori -inclusa Apple- dovranno integrare le novità a livello grafico nei propri sistemi operativi; ciò spiega 1. per quale ragione gli Emoji cambiano da piattaforma a piattaforma e 2. perché probabilmente se ne riparlerà a inizio 2022 prima di poterli usare su iPhone.