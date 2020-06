iPhone 13, spuntano foto e video di un modellino

Di Giacomo Martiradonna venerdì 5 giugno 2020

Curiosi di sapere che aspetto avrà iPhone 13? Vi mostriamo in anteprima le prime foto e video di un modellino, e indovinate un po'? Non ha la Notch.

Mancano ancora molti mesi al rilascio di iPhone 12, e probabilmente si verificheranno pure ritardi nelle consegne a causa della pandemia. Eppure, sul Web già iniziano a trapelare succose indiscrezioni sul suo successore. Signore e signori, ecco che aspetto avrà iPhone 13 in foto e video.

Quello che vedete è un modellino stampato in 3D dell'iPhone in arrivo nel 2021; è il successore virtuale dei modelli da 5.4" attesi dopo l'estate, ma ha un display lievemente più ampio: 5.4" pollici totali. La vera peculiarità tuttavia è l'assenza di Notch, il che significa che Apple potrebbe aver trovato il modo di implementare le fotocamere sotto al display.

La cornice attorno allo schermo è nettamente più sottile dei modelli attuali, mentre per quanto concerne la fotocamera c'è solo un segnaposto; segno che a Cupertino stanno ancora testando diverse configurazioni. Stando alle indiscrezioni si vocifera di un modulo fotocamera a 4 lenti e tecnologia LiDAR, ma per ora è ancora tutto avvolto nel mistero.

Per quanto concerne la porta di ricarica, invece, sparisce Lightning in favore della più universale USB-C; peccato però che questa indiscrezioni cozzi con quella che invece vaticinava l'abbandono delle porte di connessione fisica in favore del total wireless per la ricarica + porta Smart Connector per connessione dati.

Anche secondo Ming-Chi Kuo, uno degli analisti i più affidabili del settore, gli iPhone dell'anno prossimo offriranno una "esperienza completamente wireless." Ma forse, neppure a Cupertino sono ancora sicuri al 100% della strada da intraprendere. Voi che ne pensate, è giunto il momento di dire addio ai cavi? Ditecelo nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

