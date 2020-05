Cambiare sfondo ad iPhone e iPad: tutto quello che dovete sapere

Di Giacomo Martiradonna venerdì 29 maggio 2020

Stanchi del solito vecchio sfondo su iPhone e iPad. Ecco come scegliere l'immagine giusta, e dove trovarne a iosa.

Da tempo immemorabile, è possibile cambiare sfondo sia alla Schermata Home che a quella di blocco, e non devono essere per forza identici. Di default, ogni versione di iOS include nuovi wallpaper creati da Apple, ma è possibile utilizzare scatti propri oppure scaricarne di bellissimi da Internet. L'importante, per evitare pixeloni e sfocature, è che le immagini scelte abbiano una risoluzione adeguata.

Sfondi iPhone & iPad: la Risoluzione Giusta

Qui di seguito trovate le risoluzioni, espresse in pixel, di tutti i dispositivi iOS:





iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 Pro: 1125 x 2436

1125 x 2436

iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max: 1242 x 2688

1242 x 2688

iPhone XR, iPhone 11: 828 x 1792

828 x 1792

iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8: 750 x 1334

750 x 1334

iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus: 1242 x 2208

1242 x 2208

iPad Pro (12.9 pollici): 2048 x 2732

2048 x 2732

iPad Pro (11 pollici): 1668 x 2388

1668 x 2388

iPad Pro, iPad Air (10.5 pollici): 1668 x 2224

1668 x 2224

iPad (10.2 pollici): 1620 x 2160

1620 x 2160

iPad (9.7 pollici): 1536 x 2048

1536 x 2048

iPad mini: 1536 x 2048



Una volta trovata l'immagine adatta, potete usarla come sfondo in Impostazioni → Sfondo → Scegli un nuovo sfondo. Basta selezionare un'immagine tra quelle disponibili, e infine decidere se lo volete sulla Schermata di Blocco, nella Schermata Home o su entrambi. Se utilizzate il Tema Scuro di iOS 13, vi conviene attivare l'interruttore alla voce "La modalità con colori scuri attenua l'intensità dello sfondo." Si tratta di una feature che attenua l'intensità dello schermo, risparmiando energia.

Trovare Sfondi

Per trovare un nuovo sfondo che vi piace, abbiamo due suggerimenti: