MacBook Pro 14": arriva nel 2021

Di Giacomo Martiradonna martedì 12 maggio 2020

Molti, quando Apple ha annunciato il nuovo MacBook Pro, si aspettavano una rivisitazione più sostanziosa e soprattutto 14 generosi pollici di display. E invece niente da fare. La buona notizia però, è che il re-design è solo rimandato: arriverà l'anno prossimo.

Niente display più ampio, né processori di 10ª generazione sui due entry level; praticamente, a meno di spendere più di 2.000€, le uniche vere novità sono il raddoppio della SSD (che, senza offesa, 128GB erano diventati ridicoli su questa classe di macchine) e la benedetta Magic Keyboard (che è nuovo per modo di dire, considerato che è una rivisitazione della vecchia tastiera con meccanismo a forbice). Il progetto di lanciare un Pro da 14" tuttavia non è morto e sepolto.

Anzi, Apple ha in programma un lancio l'anno prossimo; lo rivela un canarino molto affidabile su Twitter senza tuttavia fornire ulteriore dettagli.

D'altro canto, le considerazioni da fare qui sono due. 1. Ora che ci siamo beccati l'aggiornamento della linea MacBook Pro, è molto difficile ipotizzare un redesign prima dell'anno prossimo. 2. Anche l'affidabile Ming Chi-Kuo conferma che i MacBook Pro Mini-LED da 13" e 16" arriveranno solo nel 2021. Dunque, ecco la situazione: allo stato attuale conviene approfittare di qualche occasione sui modelli precedenti oppure, se lo chiedete a noi, attenderemmo direttamente l'anno prossimo. Voi che dite?