MacBook e iPad: display mini-LED rimandati al 2021

Di Giacomo Martiradonna venerdì 8 maggio 2020

Apple sta lavorando a display mini-LED per i nuovi MacBook Pro e iPad Pro. Ecco cosa significherà per gli utenti.



Aggiornamento dell'8 maggio 2020

È da anni che Apple è interessata al Mini LED; si tratta di una tecnologia estremamente efficiente che renderà ancora migliori gli schermi dei suoi computer e tablet, e che in teoria doveva arrivare già quest'anno. Ma ora, a causa della ben nota epidemia, se ne riparla nel 2021.

Stando all'affidabile Ming-Chi Kuo di TF International Securities, Cupertino sarebbe tecnicamente in grado di produrre in massa i display di nuova generazione per MacBook Pro e iPad Pro. Rispetto alle tecnologie tradizionali, la retro-illuminazione Mini LED consente di illuminare in modo uniforme e selettivo solo i pixel che servono, grazie ad una griglia di led nell'ordine dei 200 micron ciascuno; ciò evita sprechi di energia e crea neri più convincenti, che poi era uno dei cavalli di battagli dei display OLED.

Fino ad oggi, invece, si è utilizzata la meno sofisticata e meno performante retro-illuminazione LED che illumina fasce più ampie di display, anche dove non sarebbe necessario. Risultato: neri slavati, spreco di energia e luminosità meno omogenea.

È, per farla breve, l'ultima evoluzione della tecnologia LCD, quella che ridurrà il divario coi pannelli OLED mantenendo l'eccezionale concorrenzialità dei suoi prezzi. Ma poiché rappresenta ancora una novità, occorre mettere a punto la catena di montaggio; considerate che le prime tv basate su questa tecnologia arriveranno nei prossimi mesi, dunque c'è parecchio lavoro da fare.

In linea puramente teorica, iPad Pro mini Led sarebbe dovuto arrivare entro la fine di quest'anno, dopodiché sarebbe toccato pure al MacBook Pro (ovviamente dapprima sul più costoso 16", così da ammortizzare i costi, e solo in un secondo momento sui modelli base). Ma il rallentamento dell'economia mondiale imposto dal Covid-19 ha reso impossibile rispettare la scaletta di marcia. Risultato: tutto rimandato al 2021, sperando che per allora la situazione si sia realmente normalizzata.