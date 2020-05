Nuovo MacBook Pro 13: Magic Keyboard e archiviazione doppia

Di Giacomo Martiradonna lunedì 4 maggio 2020

Apple ha lanciato il nuovo MacBook Air 13". Spazio d'archiviazione raddoppiato, Magic Keyboard di serie e tanta potenza in più.

Come ampiamente anticipato dai rumors delle scorse settimane (benché in alcuni casi si parlasse di un 14"), Apple ha aggiornato i MacBook Pro da 13". Tra le novità più interessanti la tastiera Magic Keyboard con meccanismo a forbice, più spazio d'archiviazione a parità di prezzo e prestazioni migliori.

“Ideale per gli studenti universitari, gli sviluppatori e i creativi," spiegano da Apple, il "MacBook Pro 13" offre prestazioni potenti, uno spettacolare display Retina e una batteria che dura tutto il giorno nel nostro notebook pro più portatile. Oggi abbiamo aggiunto la Magic Keyboard, raddoppiato lo spazio di archiviazione standard e potenziato le prestazioni, per offrire un prodotto ancora migliore ai nostri clienti” ha dichiarato Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing di Apple. “Con questi aggiornamenti, ora la nostra intera linea di portatili ha la Magic Keyboard, la tastiera più comoda mai vista su un notebook Mac, il doppio dello spazio di archiviazione standard e prestazioni ancora maggiori.”

La nuova versione offre display Retina da 13", Touch Bar e Touch ID, altoparlanti stereo, processori quad-core Intel di decima generazione con prestazioni grafiche fino all’80% superiori rispetto alle precedenti versioni. Il tutto ad un prezzo che parte da 1.529€ con disponibilità immediata.

Magic Keyboard

Dopo aver riconosciuto il flop del meccanismo a farfalla, Apple è tornata sui suoi passi, reintroducendo una versione migliorata del vecchio -ma più affidabile- meccanismo a forbice. Il sistema con escursione di 1 mm permette di scrivere in modo più comodo e stabile, e senza i problemi di accumulo di sporcizia precedenti. Il tasto Esc, infine, è di tipo fisico.

Spazio Archiviazione

Le SSD del MacBook Pro sono tra le più performanti del mercato, con velocità di lettura sequenziali che raggiungono i 3,0 GBps. Rispetto alla generazione precedente, il nuovo MacBook Pro 13" possiede il doppio dello spazio di archiviazione, partendo da 256GB standard fino a 1TB. L'opzione à la carte più costosa permette di spingersi fino a 4TB.

Prestazioni

I nuovi MacBook Pro 13" portano in dote processori Intel Core quad-core di decima generazione con Turbo Boost fino a 4,1GHz (nel taglio di punta), prestazioni fino a 2,8 volte superiori, grafica Intel Iris Plus Graphics integrata fino all’80% più scattante e editing video 4K agevole. Inoltre, supportano senza problemi il Pro Display XDR con piena risoluzione 6K.

Il taglio di memoria base resta 8GB per l'entry level e sale a 16GB per quelli di punta, ma i clienti possono spingersi fino a 32GB di memoria totali.

Prezzi & Disponibilità

Il nuovo MacBook Pro 13" parte da 1.529€ di listino, e sarà disponibile nei negozi fisici e online entro la fine della settimana. Aggiorneremo il post non appena sarà possibile l'acquisto. Restate sintonizzati.